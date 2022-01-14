1月11日，由海尔共赢增值表研究院主编的《共赢增值表蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）正式出版发行。

海尔相关负责人介绍，该书是对海尔生态品牌战略下创新生态模式与管理机制实践成果的理论化、体系化总结，为企业在物联网时代的生态转型提供了理论指引，为全球管理会计的理论与实践创新发展贡献了成果与经验。

《蓝皮书》基于8个研究方向共收录了11篇研究报告，内容涵盖海尔集团的财务转型、成本策略、组织管控、管理会计报告、预算与业绩评价、薪酬与激励机制以及创新工具共赢增值表等，全面系统地呈现了海尔管理会计的创新研究成果。《蓝皮书》系统性地呈现了海尔财务组织转型的驱动因素和平台利益攸关方共创共享价值的竞合机制、生态成本的核算方法，同时还总结了生态平台增值分享机制的内核，展现了在价值创造、价值衡量和价值分配三个价值管理核心环节的创新。

《蓝皮书》的出版发行，为管理会计的应用实践提供了良好的经验借鉴，让企业能够更好地应对环境变化和创新需求，实现企业生态优化和长期业绩的提升。

(责编：曹淼、李源)