人民网北京1月14日电 （王仁宏）据住建部消息，住房和城乡建设部近日召开视频会议，部署做好住房和城乡建设重点领域安全生产工作。

会议要求，各级住房和城乡建设部门及有关单位要充分认识当前和今后一个时期做好安全生产工作的重要意义，深刻汲取事故教训，自觉提高政治站位，切实扛起保安全护稳定的政治责任，不断提高统筹发展和安全的能力，把安全生产工作具体化、精细化，坚决稳控住房和城乡建设领域安全形势，切实维护人民群众生命财产安全，为人民群众欢度春节、北京召开冬奥会和党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。

会议强调，各级住房和城乡建设部门及有关单位要按照党中央、国务院决策部署，盯紧盯牢重点领域，坚决遏制重特大事故发生。

一是强化房屋市政工程施工安全风险管控。要采取有力有效措施，坚决扭转政府投资工程事故多发势头。要认真贯彻落实城市建设安全专项整治三年行动有关部署，聚焦危险性较大的分部分项工程和城市轨道交通工程，紧盯高风险作业环节，督促各方主体严格落实安全管理规定，坚决遏制群死群伤事故发生。要持续深入开展安全隐患排查整治，规范企业和项目安全生产行为，确保每个项目、每台设备都处于安全可控的状态。

二是加强城镇燃气安全监管。要扎实推进专项整治工作，全面排查整治燃气建设、经营、使用中的安全风险和事故隐患，扎实推进燃气管道老化更新改造工作，切实提升本质安全水平。要加强燃气安全宣传，增强公众安全用气意识。

三是深入推进房屋建筑安全隐患排查整治工作。要加强城镇房屋建筑安全隐患排查整治，坚持全面排查和重点排查相结合，抓紧摸清既有和在建房屋建筑底数，加快推进隐患问题房屋建筑排查整改，坚决防止隐患变成事故。要持续推进农村房屋安全隐患排查整治，针对春节期间农村房屋特点，聚焦三层及以上、用作经营、人员密集和擅自改扩建4类重点房屋，加强动态监测，及时消除安全隐患。

会议要求，各级住房和城乡建设部门及有关单位要在做好疫情防控的前提下，统筹抓好城市市政公用设施运行管理、自然灾害应对处置等工作，严密防控各类风险。

一是毫不松懈地做好疫情防控工作。要坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，构筑住房和城乡建设领域群防群治的严密防线。

二是加强市政设施运行安全管理。要严格督促经营单位加强设施设备运行安全的巡查与维护，全力做好保障供应。要扎实做好城市公园、动物园等场所安全隐患排查，完善应急救援体系，充分发挥城市运行管理服务平台作用，对城市运行状况实时监测、集中研判、预测预警，确保不发生安全事故。

三是做好自然灾害应对处置等工作。要继续密切关注地震、极寒天气和雨雪冰冻等灾害对安全生产工作带来的影响，及时了解、发布预警信息，加强风险提示和安全宣传，提前做好安全防范。要抓实、抓细北京冬奥会、冬残奥会相关安全风险防控工作，为冬奥会、冬残奥会顺利举办提供坚实安全保障。要严格落实事故信息报告制度，畅通信息和通信渠道，及时核实、上报有关信息，确保政府及有关部门全面掌握事故情况、及时科学决策、有效应对处置。

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