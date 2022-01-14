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3400亿千瓦时！三峡集团可再生能源年发电量居世界第一

2022年01月14日17:29 |
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1月14日，三峡集团发布消息，2021年三峡集团可再生能源发电量超过3400亿千瓦时，同比增长9.5%，居世界第一。据测算，3400亿千瓦时清洁电能可替代标准煤约1亿吨，减排二氧化碳约2.8亿吨。

可再生能源包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等非化石能源。2021年，三峡集团国内水电发电量约2758亿千瓦时，国内风能和太阳能发电量约353亿千瓦时，其它可再生能源发电量达312亿千瓦时。截至目前，三峡集团可再生能源装机容量突破一亿千瓦，占全国可再生能源装机约十分之一，其中水电装机容量占比近7成。新能源方面，三峡集团已形成以内蒙古、新疆、西北等区域为重点的陆上“风光”布局；以及北起辽宁、南至广东的海上风电集中连片规模化开发布局。

2021年我国新能源产业发展迅速，2021年海上风电装机量首次超过了英国，居全球第一名；包括水电在内的可再生能源的装机容量首次超过了十亿千瓦；我国新能源发电量首次超过了一万亿千瓦时。 （总台央视记者 丽娟 天雷 张伟）

来源：央视新闻客户端

(责编：袁勃、牛镛)

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