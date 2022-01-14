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得物App：让数字人民币融入年轻人

2022年01月14日17:55 | 来源：中国网科技
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原标题：线下潮流消费，线上潮品洗护，得物App让数字人民币融入年轻人

　　坐标上海大学路的POIZON X是得物App的线下门店，也是年轻人的潮流消费新地标。在这里，潮人小徐完成了2022年的第一笔消费。他购买了一件最新款卫衣。付款时，店员手持扫码设备，对准小徐手机上数字人民币钱包的付款码，“滴”一声，这笔金额为599元的交易完成。小徐完成了数字人民币“初体验”。

　　得物App接入数字人民币支付，推动数字人民币在年轻人中普及和在时尚潮流消费场景的丰富应用。据悉，得物App与交通银行、工商银行等数字人民币运营机构达成合作，首先在得物App线下店接入数字人民币，用户下载数字人民币App并成功开户后，在POIZON X购物时，可直接使用数字人民币支付。

　　得物App相关负责人表示，后续得物App还计划从潮品洗护服务开始，拓展数字人民币的线上支付场景。通过贯穿线上线下的潮流新消费，让数字人民币为年轻人提供更多支付便利，多元地融入年轻人生活，倡导绿色低碳的生活方式。

　　拓展潮流、低碳消费场景，得物App推动数字人民币普及

　　数字人民币(试点版)目前已开放下载，意味着从试点到应用迈出重要一步。而推进数字人民币的使用，重点在于提升认知度、接受度和使用频率，这需要数字人民币钱包接入更广泛、丰富的消费场景。得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景。

　　截至目前，得物App超过88%的用户为90后、00后。年轻人在得物App分享潮流生活、购买心仪好物。去年以来，得物App将线上潮流消费延伸至线下，开设实体门店，满足年轻人更多元的潮流消费需求。得物负责人表示，此次，数字人民币率先在得物App的线下门店开通使用，一方面可以发挥数字人民币独特的线下场景技术优势，另一方面，年轻人在店内工作人员的引导下下载数字人民币App，直至完成支付体验全过程，能强化年轻人对数字人民币的感知，培养他们对数字人民币的使用习惯。

　　除线下门店，数字人民币后续还将接入得物App线上洗护等更多日常消费场景。负责人介绍，得物App的线上洗护是与“焕然”联合推出的“潮品焕新”洗护服务，“现在年轻人崇尚环保生活理念，在得物App为年轻人提供的‘旧物焕新’洗护服务中，帮助他们感受数字人民币便捷体验，也引导更多年轻人加入绿色低碳的生活。”

　　线上线下联动，得物App助力数字经济与实体经济“融”出新发展

　　数字人民币在各个场景的应用，是数字经济发展的重要基础。得物App从线下至线上的多元潮流消费场景，普及和推广数字人民币支付，为数字人民币推动数字经济与实体经济融合发展助力。

　　随着虎年春节临近，虎年新品纷纷在得物App推出，吸引众多年轻人添置新年新装。在得物App线下店，不少虎年新品陈列上架，供年轻潮人选购。热爱滑板运动的刘思在得物App社区种草了一双中国原创潮流品牌的滑板鞋，周末他来到门店上脚试穿后，不仅自入一双，还另外购买一双作为新年礼物送给好友，他用数字人民币支付完后，在得物App社区晒出新鞋首秀，引来滑手好友纷纷点赞。

　　据悉，成立六年来，得物App在线上线下潮流消费领域深度布局。一方面，得物App把线上流量以及潮流消费场景延伸至线下，直接带动线下实体门店的增长；另一方面，用户在实体店消费后，又回到线上社区分享，促进线上消费循环。在得物App，最新国潮、国际大牌纷至沓来，联名款、限量款、新品尖货层出不穷，满足了年轻消费者的潮流需求，促进消费市场释放新潜力。

　　分析人士表示，在这一线上线下循环的潮流新消费业态中，数字人民币向多元的嵌入式场景延伸，走向线上线下的各种支付场景。得物App等新经济企业正为数字人民币丰富使用场景，共同推动数字经济和实体经济融合。

(责编：曹淼、李源)

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