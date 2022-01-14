原标题：交通银行召开党史学习教育总结会议

1月14日，交通银行召开党史学习教育总结会议，回顾交行党史学习教育开展情况、总结经验和成效，推动党史学习教育常态化长效化，不断巩固拓展党史学习教育成果。

中管金融企业党史学习教育第二指导组副组长王蔚到会指导，党委书记、董事长、党史学习教育领导小组组长任德奇作总结讲话；党委副书记、行长、党史学习教育领导小组副组长刘珺传达相关会议精神；党委副书记、监事长徐吉明主持会议并通报了交通银行党史学习教育评估测评情况。

任德奇表示，全行上下通过认真学习党的百年奋斗史，进一步认识历史规律、坚定历史自信、增强历史自觉、把握历史主动，激发了开拓前进的勇气和力量；通过深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强了践行“两个维护”的政治自觉和行动自觉；通过深入践行“以人民为中心”的发展思想，扎实办实事、做好事、解难事，提升了人民群众的幸福感、获得感；通过深刻感悟党的精神谱系，弘扬伟大建党精神，传承红色基因、赓续红色血脉，凝聚了干事创业、担当作为的精气神；通过认真汲取党的历史经验，不断提高应对复杂局面和风险挑战的能力水平，初步实现了“十四五”的良好开局。

任德奇指出，全行干部员工经过近一年来的党史学习教育，积累了初步经验。突出分类指导的要求与实践，通过对机关与基层，党内与党外，干部与员工，编内与编外，境内与海外，青年与非青年，在岗与非在岗的分类指导，做到了教育党员与普及群众的有效结合。突出青年群体学习教育，全行以引领青年、启示青年、凝聚青年为目标，依靠各类平台载体，激发了青年干部员工向党、爱党的热情，增强了交行青年的信仰信念信心。突出宣传报道的功能与作用，充分发挥舆论宣传“传播经验、塑造典型、指导实践、推动工作”的重要引导作用，有力促进了党史学习教育较高质量开展。突出统筹整合、分层分类推动巡回指导与宣讲，压实督促指导责任；坚持守正创新、以程序严格带动内容务实，专题组织生活会开出了较高质量。突出学史力行和基层急难愁盼，积极发挥金融优势助力经济社会发展，以实实在在举措推动开展了“我为群众办实事”实践活动。

任德奇要求，全行各级党组织要探索建立党史学习教育常态化、长效化制度机制，继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入，更好地把握和运用党的百年奋斗历史经验。要用好“我为群众办实事”形成的良好机制，始终站在人民立场想问题、作决策、办事情，始终以满腔热情为群众办实事、解难事，走好新时代的群众路线。要聚焦金融工作“三项任务”，全力对接好国家战略，支持服务好实体经济，以科技赋能推动业务创新，以砥砺奋发的斗志，练就善作善成的本领，不断提升金融服务的力度和精准度。要坚持党对金融工作的全面领导，认真贯彻落实党的建设总要求，持续压紧压实责任体系和工作责任制，确保党要管党、全面从严治党在交行落地生根，为交行持续高质量发展保好驾、护好航。

任德奇最后强调，全行要坚持问题导向、推进自我革命，不为风险所惧、不为干扰所惑，把开展党史学习教育焕发的热情转化为强大的精神动力，转化为从本职工作出发的行动举措，以昂扬的斗志和优异的成绩，以新时代更务实、更积极的担当作为，迎接党的二十大胜利召开。

徐吉明对抓好会议精神的贯彻落实提出要求，他指出，全行各级党组织要及时、充分、认真传达学习全行党史学习教育总结会议精神，把开展党史学习教育的重要意义进一步向全行干部员工讲清楚、讲透彻。要持续深入推动党史学习教育成果深化转化，把开展本次学习教育取得的经验、获得的智慧、受到的启发，切实转化为推动交行高质量发展的宏大志向、顽强斗志和共同决心，切实转化为谋划经营管理各项工作的思路举措。各直属机构党委、总行机关各部门党组织要按照中央以及总行党委部署要求，高度重视、认真抓好本部门、本单位的党史学习教育总结工作，积极推动常态化机制化建设，切实增强干部员工对党史学习教育的规律性认识，不断巩固拓展党史学习教育成果。

(责编：曹淼、李源)