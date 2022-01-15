本报记者 杜海涛 罗珊珊

数据来源：海关总署

制图：张芳曼

2021年，以美元计，我国进出口规模达6.05万亿美元，在2013年首次达4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到历史高点。这一年外贸增量达1.4万亿美元。以人民币计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%。国新办1月14日举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍了2021年全年进出口的有关情况。

对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%

纵梁冲压、车架焊接、防锈烘干……江西南昌，江铃汽车集团的生产线上一派繁忙。“去年我们汽车出口数量超3万台，同比增长92%，创历史新高。”集团相关负责人表示，“一带一路”沿线国家已成为集团重要海外市场，2021年集团在智利的市场份额同比增长69%，销量同比增长300%。

江铃汽车并非个例。2021年，我国与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%，比整体增速高2.2个百分点。

纵向看，2021年是我国加入世界贸易组织20周年。20年来，我国货物贸易实现跨越式发展，进出口总值从2001年的4.22万亿元增至2021年的39.1万亿元，年均增长12.2%。

不仅规模再创新高，质量也在稳步提升。

贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过六成。2021年，我国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%；同期，加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%。

外贸经营主体活力有效激发，民营企业进出口更加活跃。2021年，我国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中民营企业对外贸增长贡献度达58.2%。

机电产品出口、进口均保持良好增势。2021年，我国出口机电产品12.83万亿元，增长20.4%，占出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长12.9%、9.3%、104.6%。同期，进口机电产品7.37万亿元，增长12.2%，占进口总值的42.4%，其中，集成电路进口增长15.4%。

“2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对全球新冠肺炎疫情带来的严重冲击，我国外贸进出口依然展现了强劲的韧性，在困难多、挑战大的情况下交出了一份亮眼的成绩单。”李魁文说。

开放平台作用凸显，外贸新动能激发

2021年，我国外贸量稳质升，“十四五”对外贸易实现良好开局。李魁文分析，支撑我国外贸增长的主要因素有以下几个方面：

一是我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。2021年，我国经济继续保持恢复态势，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，主要经济指标保持了较快增长。我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力支撑。2021年，我国中间产品进口和出口分别增长24.9%和28.6%，消费品进口增长9.9%。

二是全球经济保持复苏态势。2021年，全球经济整体呈现复苏态势，世界银行、国际货币基金组织均预测世界经济增长5%以上，世界贸易组织预测全球货物贸易量增长10.8%。2021年，我国对欧盟、非洲出口增速均超过20%，对拉丁美洲出口增速超过40%。从产品看，在上年高增长的基础上，2021年我国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等“宅经济”相关产品出口合计又增长了13.2%。

三是稳增长政策措施效果持续显现。“优先实施查验、无需书面申请、未见异常快速放行，受益于海关对特色农产品采取的便利通关举措，2021年公司的滑子蘑产品在海外市场广受好评，出口量同比增长50%以上。”辽宁凤城精湛食品有限公司总经理崔国民说，“我们农产品出口的国际市场不断扩大，出口量持续增加，对国际贸易充满信心。”

进一步深化跨境贸易便利化改革、持续优化营商环境、加快发展外贸新业态新模式……去年以来，我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施。一系列政策落实落细，效果持续释放，为外贸企业纾困解难，大大激发市场主体活力。

“跨境电商、市场采购等新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。新冠肺炎疫情发生以来，我国跨境电商发挥在线营销、在线交易、无接触交付等特点优势，积极培育参与国际合作和竞争的新优势，进出口规模持续快速增长。”李魁文表示，2021年我国跨境电商进出口规模达到1.98万亿元，增长15%；市场采购出口增长32.1%。

此外，开放平台作用不断凸显，外贸发展新动能不断激发。2021年我国综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长了24.3%、26.4%和57.7%，呈现出蓬勃发展的态势。

做好跨周期调节，多措并举稳外贸

成绩亮眼，挑战也需正视。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在外贸领域也十分突出。商务部副部长任鸿斌表示，在疫情冲击下，世界经济脆弱复苏，外需增长乏力，缺芯、缺柜、缺工等“三缺”问题和运费、原材料成本、能源资源价格、人民币汇率上升等“四升”问题直接加重企业负担。同时，支撑2021年外贸高增长的订单回流、价格上涨等阶段性因素难以持续，叠加2021年超高基数影响，做好2022年稳外贸工作难度前所未有。

着眼困难挑战，聆听企业诉求，以政策稳带动外贸主体稳、市场预期稳。日前，国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力、支持重点产业重点企业4个方面提出15条具体政策措施，多措并举稳住外贸。

商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示，2021年我国外贸爬了一个高坡，2022年稳外贸压力大，为了熨平疫情等突发因素可能导致的外贸短期波动，我们在外贸领域提出要做好跨周期调节。从具体内容看，既有加快出口退税、提升出口信保、缓解国际物流压力等纾解当前困难的举措，也有鼓励新业态发展、提升贸易自由化便利化水平等立足中长期高质量发展的政策，切实保持了政策的连续性、稳定性，有利于兼顾短期稳住外贸基本盘和中长期高质量发展目标的实现。

新年新机遇，稳外贸有利因素正积聚。今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—柬埔寨自由贸易协定正式生效，为外贸发展注入新动力。“RCEP生效后，大量产品实现立即零关税，意味着各国将在较短时间内兑现货物贸易自由化承诺，大大提振了我们开展国际贸易的信心。”山东济宁星地新材料股份有限公司相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 02 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)