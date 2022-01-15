本报记者 申少铁

数据来源：国家卫健委、国家统计局

制图：汪哲平

习近平总书记指出：“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”

随着健康中国建设持续推进，人民健康水平不断提高。到“十三五”末，我国人均预期寿命提高到77.3岁，主要健康指标优于中高收入国家平均水平，医疗服务和保障能力不断提升，全民身体素质、健康素养持续增强。

超7700家

提供线上服务的二级以上医院

来自贵州的老张今年64岁，一年多以前，他时常出现全身乏力、胸闷气短、胸痛等症状，在当地医院检查后被确诊为肺结核。2021年5月，老张在家人的陪伴下到湖南省胸科医院治疗。该院组织专家组对老张进行了抗结核、增强营养等对症治疗，老张病情快速好转，身体逐渐康复。“现在已经能走路了，特别感谢医护人员的精心治疗！”老张的女儿激动地说。

我国医疗服务能力持续提升，基本能满足广大群众的就医需求。2021年1—10月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达54.4亿人次，同比增长23.4%。全国医院病床使用率75.1%，同比提高3.2个百分点。

国家卫健委连续6年开展“进一步改善医疗服务行动计划”，努力使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。广大公立医院通过信息技术应用、提供智慧化服务、适老化改造等方式进一步方便广大患者就医。数据显示，截至2020年底，二级及以上公立医院中，51.2%开展了预约诊疗，91.6%开展临床路径管理，63.2%开展远程医疗服务，86.7%参与同级检查结果互认，93.7%开展优质护理服务。

近年来，“互联网+医疗服务”跑出加速度。2018年底，互联网医院数只有100多家。到2021年6月，互联网医院猛增到1600家，超过7700家二级以上医院提供线上服务。第三方平台纷纷开通互联网医疗服务，进一步方便了患者。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年实现健康服务能力大幅提升的目标：优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高。

79岁

2030年人均预期寿命

2021年底，甘肃省甘南藏族自治州卓尼县人民医院血液透析中心正式启用，中心配备副主任医师1人，助理医师2人，护士8人；新建的血液透析室设备齐全。“以后做治疗就方便了。”患者老马说，过去做透析要跋山涉水到州里的大医院，费时费钱费力。

新中国成立初期，我国医疗条件极为落后，医疗卫生资源主要集中在大城市。数据显示，当时，全国仅有3670个医疗卫生机构、50.5万名卫生技术人员。

如今，我国医疗卫生资源发生了翻天覆地的变化。截至2021年10月底，全国医疗卫生机构数为103.8万个。与上年同期比较，医院增加872个，基层医疗卫生机构增加12745个。

医疗卫生资源的跨越式发展离不开持续的经费投入。近年来，我国不断加大医疗卫生领域的财政投入。2020年，全国卫生总费用达72175.0亿元，人均卫生费用5112.3元。其中政府卫生支出21941.9亿元，社会卫生支出30273.7亿元，个人卫生支出19959.4亿元，个人卫生支出占比持续下降。

“十四五”规划纲要提出，坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。《“健康中国2030”规划纲要》提出，2030年人均预期寿命达到79岁。未来，随着我国优质医疗卫生资源进一步丰富，医疗资源更加充裕，人民身体健康水平将进一步提升。

逾六成

重点人群家庭医生签约率

1967年，16岁的马文芳成为河南开封通许县大岗李乡苏刘庄村的“赤脚医生”。如今，该村卫生室实现了标准化建设，马文芳成为一名家庭医生。马文芳签约的村民主要是患有高血压、糖尿病、冠心病等疾病的65岁以上居民。我国从2017年开始推行家庭医生签约服务，到现在重点人群签约率已经超过60%。

我国县乡村三级医疗体系和农村合作医疗制度的建立，得到了世界卫生组织的认可。2009年，我国启动新一轮医药卫生体制改革，农村医疗卫生条件进一步改善。到2021年10月底，全国基层医疗卫生机构98.5万个，其中，社区卫生服务中心（站）3.6万个，乡镇卫生院3.5万个，诊所（医务室）27.2万个，村卫生室60.8万个。

县域医共体建设加快推进，农村医疗服务能力不断增强。2017年4月，国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，提出在县域组建医疗共同体，充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。通过4年多的探索和建设，我国县域医共体数量快速增长：截至2021年3月底，我国已建成县域医共体4028个。

“十四五”规划纲要提出，推动省市优质医疗资源支持县级医院发展，力争新增500个县级医院（含中医院）达到三级医院设施条件和服务能力。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。农村地区医疗卫生短板将进一步补足，农村居民就医将得到更多实惠。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 05 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)