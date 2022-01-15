本报北京1月14日电 （记者喻思南）记者14日从全国地震局长会议上获悉：2021年自然灾害防治两项重点工程稳步推进，在绵阳、宜宾等17个城市开展活断层探测，利用遥感技术完成全国3.2亿栋房屋抗震设防能力判别。

据了解，近年来地震系统加强震灾防御基础业务体系建设，全国44个试点区县完成风险评估与区划，229个重点区县推进房屋设施加固任务。同时，编制了地震构造图等12项技术规范，编制分省1∶25万地震构造图和分县1∶5万活断层分布图，初步建成全国地震灾害风险基础数据库和房屋设施抗震设防信息平台。此外，我国地震监测预报预警能力持续提升。云南漾濞6.4级、四川泸县6.0级地震后，累计向2500余台次专用终端和26万电视用户发布预警信息，地震预警减灾实效初步显现。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 05 版）

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