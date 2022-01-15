3.2亿栋房屋完成抗震设防能力判别
2022年01月15日05:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月14日电 （记者喻思南）记者14日从全国地震局长会议上获悉：2021年自然灾害防治两项重点工程稳步推进，在绵阳、宜宾等17个城市开展活断层探测，利用遥感技术完成全国3.2亿栋房屋抗震设防能力判别。
据了解，近年来地震系统加强震灾防御基础业务体系建设，全国44个试点区县完成风险评估与区划，229个重点区县推进房屋设施加固任务。同时，编制了地震构造图等12项技术规范，编制分省1∶25万地震构造图和分县1∶5万活断层分布图，初步建成全国地震灾害风险基础数据库和房屋设施抗震设防信息平台。此外，我国地震监测预报预警能力持续提升。云南漾濞6.4级、四川泸县6.0级地震后，累计向2500余台次专用终端和26万电视用户发布预警信息，地震预警减灾实效初步显现。
《 人民日报 》（ 2022年01月15日 05 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 10部门：提升外资利用水平 积极承接国际产业转移
- 人民网北京1月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委、科学技术部等10个部门近日印发《关于促进制造业有序转移的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出进一步健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时提升外资利用水平，积极承接国际产业转移。 《指导意见》要求到2025年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。…
相关新闻
- 评论
- 关注