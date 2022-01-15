人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

3.2亿栋房屋完成抗震设防能力判别

2022年01月15日05:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月14日电  （记者喻思南）记者14日从全国地震局长会议上获悉：2021年自然灾害防治两项重点工程稳步推进，在绵阳、宜宾等17个城市开展活断层探测，利用遥感技术完成全国3.2亿栋房屋抗震设防能力判别。

　　据了解，近年来地震系统加强震灾防御基础业务体系建设，全国44个试点区县完成风险评估与区划，229个重点区县推进房屋设施加固任务。同时，编制了地震构造图等12项技术规范，编制分省1∶25万地震构造图和分县1∶5万活断层分布图，初步建成全国地震灾害风险基础数据库和房屋设施抗震设防信息平台。此外，我国地震监测预报预警能力持续提升。云南漾濞6.4级、四川泸县6.0级地震后，累计向2500余台次专用终端和26万电视用户发布预警信息，地震预警减灾实效初步显现。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月15日 05 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
10部门：提升外资利用水平 积极承接国际产业转移
　　人民网北京1月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委、科学技术部等10个部门近日印发《关于促进制造业有序转移的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出进一步健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时提升外资利用水平，积极承接国际产业转移。 《指导意见》要求到2025年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。…
天津至潍坊高速铁路获批 经沧州、东营等地
　　图片来源：国家发展改革委官网 人民网北京1月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快构建京沪高速铁路辅助通道，完善区域铁路网络，促进沿线经济社会发展，国家发展改革委近日同意新建天津至潍坊高速铁路。 据介绍，线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部