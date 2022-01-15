本报北京1月14日电 （记者金歆）近日，记者从公安部获悉：2021年，全国公安机关按照统一部署，将依法打击诈骗医保基金犯罪作为“我为群众办实事”实践活动的重要举措，破案件、打团伙、追赃款、建机制，向各类诈骗医保基金犯罪发起凌厉攻势，取得阶段性显著成效。

据了解，截至2021年12月25日，共侦破各类诈骗医保基金犯罪案件1780余起，抓获犯罪嫌疑人4240余名，追缴涉案医保基金4.6亿元，联合医保部门关停处置医药机构299家。公安部先后挂牌督办22起重大案件，重点打击“假病人”“假病情”“假票据”等犯罪活动，成功打掉犯罪团伙340余个，成功侦破一批重大影响案件。

《 人民日报 》（ 2022年01月15日 05 版）

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