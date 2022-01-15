长江流域成为世界最大清洁能源走廊
2022年01月15日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京1月14日电 （记者侯雪静）记者1月14日从三峡集团了解到，截至1月12日，三峡集团可再生能源装机容量突破1亿千瓦，2021年可再生能源年发电量超3400亿千瓦时，可替代标准煤约1亿吨，减排二氧化碳约2.8亿吨。
据介绍，在三峡集团超1亿千瓦可再生能源装机容量中，水电装机容量占比近七成。溯长江而上，由三峡集团建设并运营的葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德6座电站中，有5座跻身世界前十二大水电站榜单。这也意味着长江流域已成为世界最大清洁能源走廊。
专家介绍，能源可以分为可再生能源和非可再生能源两大类型。可再生能源包括水电、太阳能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。它们在自然界可以循环再生，是相对于会穷尽的非可再生能源的一种能源。
截至目前，三峡集团已向全球近50个国家和地区提供水电、风电、光电等可再生能源。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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