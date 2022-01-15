本报记者 汪文正

一月十二日，内蒙古巴彦淖尔，满载货物的中欧班列驶出金浩特铁路物流园。

唐 哲摄（人民视觉）

一月十四日，大批商品车在山东港口烟台港集结等待装船出海。

唐 克摄（人民视觉）

在1月14日举行的国新办新闻发布会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，2021年，中国外贸进出口实现较快增长，货物贸易进出口总值同比增长21.4%，规模再创新高、质量稳步提升，实现“十四五”外贸良好开局。

进出口规模突破6万亿美元

2021年，中国外贸交出了一份亮眼的成绩单——

以美元计，2021年中国进出口规模达6.05万亿美元，在2013年首次达到4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到历史新高。全年外贸增量达1.4万亿美元。以人民币计，2021年中国货物贸易进出口总值达39.1万亿元人民币，同比增长21.4%。

与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。2021年，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%，比整体增速高2.2个百分点。

贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过六成。2021年，中国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%；加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%。

外贸经营主体活力有效激发，民营企业进出口更加活跃。2021年，中国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业进出口19万亿元，增长26.7%，占48.6%，提升2个百分点。

机电产品出口、进口均保持良好增势。2021年，中国出口机电产品12.83万亿元，增长20.4%，占出口总值的59%，其中自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长12.9%、9.3%、104.6%。同期，进口机电产品7.37万亿元，增长12.2%，占进口总值的42.4%，其中集成电路进口增长15.4%。

三方面因素支撑外贸增长

外贸一年之内突破5万亿、6万亿美元两个关口，背后有哪些支撑因素？

李魁文分析，这首先得益于中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。2021年，中国中间产品进口和出口分别增长24.9%和28.6%，消费品进口增长9.9%。“我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力的支撑。”李魁文说。

二是全球经济保持复苏态势。2021年，全球经济整体呈现复苏态势，中国对欧盟、非洲出口增速均超过20%，对拉丁美洲出口增速超过40%。

三是稳增长政策措施效果持续显现。去年以来，中国出台一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施。如保持流动性合理充裕，延续并完善部分减税降费政策；加快发展外贸新业态新模式，进一步深化跨境贸易便利化改革，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新等。“一系列政策落实落细，效果持续释放，为外贸企业纾困解难，激发市场主体活力，成为外贸稳增长的重要支撑。”李魁文说。

做好跨周期调节稳外贸

2022年，如何继续稳住外贸基本盘？

“展望今年，外贸面临的不确定不稳定不均衡因素增多。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。全球疫情形势依然严峻，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国际需求复苏势头放缓。叠加2021年外贸基数较高的因素，2022年外贸运行面临一定的压力。”李魁文表示，在看到困难和挑战的同时，也要看到中国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，稳住外贸基本盘有保障。

近日，国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，从加强财税金融政策支持、鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力、支持重点产业重点企业等4个方面提出15条具体政策措施稳外贸。李魁文表示，海关将继续做好“六稳”“六保”工作，统筹发展和安全，统筹口岸疫情防控和促进外贸稳增长，强化监管优化服务，持续优化口岸营商环境，更好服务高水平开放高质量发展，做好跨周期调节，促进外贸平稳发展。

今年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球最大自由贸易区正式启航。在加快推广“经认证的经营者”（AEO）国际互认合作方面，截至目前，中国共与欧盟、新加坡等21个经济体签署了AEO互认协议，涵盖了47个国家（地区），互认国家（地区）总数居全球首位。中国AEO企业出口到互认国家（地区）的货物，可直接享受当地海关实施的减少查验、优先办理等便利措施，降低贸易成本，增强企业活力。

(责编：杨光宇、岳弘彬)