全国农业保险保费规模超965亿元
2022年01月15日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月14日电 （记者汪文正）记者日前从财政部获悉，全国农业保险数据信息系统初步统计显示，2021年，中国农业保险保费规模为965.18亿元，同比增长18.4%，为1.88亿户次农户提供风险保障共计4.78万亿元。其中，中央财政拨付保费补贴333.45亿元，同比增长16.8%。
据了解，2021年，财政部切实履行发展农业保险牵头主责，会同有关方面通过政策提标扩面、行业降本增效、夯实数据基础、加大宣传力度，推动中国农业保险持续快速发展，引导金融保险资源服务“三农”，服务保障国家粮食安全作用进一步凸显。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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