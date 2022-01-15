本报北京1月14日电 （记者邱超奕）在日前举行的民航局新闻发布会上，民航局发展计划司副司长张清表示，为应对疫情冲击，有关部门已积极出台多轮助企纾困政策，为企业纾困解难，两年来为行业降成本近200亿元。

“力争2022年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨。”民航局综合司副司长孙文生说。

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