民航业两年来降成本近200亿元
2022年01月15日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月14日电 （记者邱超奕）在日前举行的民航局新闻发布会上，民航局发展计划司副司长张清表示，为应对疫情冲击，有关部门已积极出台多轮助企纾困政策，为企业纾困解难，两年来为行业降成本近200亿元。
“力争2022年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨。”民航局综合司副司长孙文生说。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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