本报北京1月14日电 （记者蒋建科）中国农业科学院种业翻身仗首战告捷！该院油料所培育的油菜新品种“中油杂19”，成为我国首个含油量达到50%的国审冬油菜品种，突破了油菜高油高产多抗协同改良的难题，推动油菜高油育种跃居世界领先水平。牧医所联合培育的白羽肉鸡“广明2号”通过审定，标志着我国白羽肉鸡自主育种实现从0到1的突破，打破了国外垄断。

农业农村部党组成员、中国农业科学院院长吴孔明院士在近日举行的中国农科院2022年工作会议上介绍，中国农业科学院从国家安全的战略高度来认识和把握种源安全，集中力量开展种业“卡脖子”技术攻关，坚决打好种业翻身仗。11个粮、棉、油新品种推广面积排名全国前十，“中麦895”累计推广5100万亩、灌浆速率和耐热性居黄淮麦区主栽品种首位，“中豆63”创南方大豆高产新纪录，“中甘21”成为“高原夏菜”品牌。同时在黑土地根系改良、有机肥阻控红壤酸化机理、水稻土壤氮肥施用、滨海滩涂盐渍土保护利用等技术攻关方面也取得重要进展。

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