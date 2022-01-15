本报北京1月14日电 （记者王俊岭）记者14日获悉，中国出口信用保险公司2021年全年承保金额8301.7亿美元，同比增长17.9%；向企业支付赔款18.7亿美元，同比增长3.5%；服务企业16.2万家，同比增长10.2%，出口信用保险覆盖面进一步扩大，政策性作用进一步彰显。

据介绍，2021年，中国信保持续深化“单一窗口”合作，全年支持小微企业出口1224.5亿美元，同比增长23.9%；服务小微客户13.4万家，同比增长15.3%；支持小微企业获得保单融资219亿元人民币，同比增长31%。

此外，2021年，中国信保发挥政策和金融双重特性，将更多信用资源投入共建“一带一路”中，全年支持对“一带一路”沿线国家出口和投资1699.6亿美元，同比增长11.3%。

中国出口信用保险公司董事长宋曙光说，2021年，中国信保围绕重点行业产业链发布承保政策措施，推动“内贸外贸一体化审批”“保单限额一体化审批”等，持续扩大产业链供应链承保覆盖面，助力保障产业链供应链稳定。下一步，将继续发挥出口信用保险作用，优化承保和理赔条件，进一步加大支持保障力度，服务高水平对外开放。

(责编：杨光宇、岳弘彬)