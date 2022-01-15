据新华社北京1月14日电 （记者谢希瑶）中国贸促会近日发布《中国展览经济发展报告2021》。报告显示，2021年，中国展览业继续恢复发展，展览数量和面积与上年相比均实现较快增长。其中，中国境内共举办经贸类展览2949个，比上年增长48.6%。

报告总结了2021年中国展览业发展特征：境内展览发展韧性和活力增强，区域和行业发展差异化显著；境外展览业遭受疫情冲击巨大，数字展览新模式日益成熟；展览馆市场规模持续保持微弱增势，大型展览场馆建设步伐逆势加速；国家级展会第一梯队发挥引领作用，政府主导型展览活动相继举办。

报告显示，2021年，中国境内展览总面积9299万平方米，比上年增长27.2%。其中，1万至3万平方米展览数量占比达42.2%，1万平方米以下展览数量比上一年增长86.3%，中小规模展览成各主办方在疫情背景下最佳选择。

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