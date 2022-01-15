原标题：本市改造提升10家样板社区菜市场

昨日，2022年全市商务工作会以电视电话会议形式召开。北京青年报记者获悉，去年1-11月，总消费增长13.1%，两年平均增长2.4%。实现社会消费品零售总额1.36万亿元，增长10.4%，两年平均降幅收窄到0.1%。网上零售额在社零额中占比达36.2%。消费市场基本恢复至疫情前水平。

对外贸易创历史新高。1-11月，货物进出口增长30.3%，高出全国8.3个百分点。“双自主”企业出口占比达25%。预计全年实现服务进出口8400亿元左右，服务贸易占贸易总额比重保持全国领先水平。双向投资结构优化。1-11月，实际利用外资151.6亿美元，增长9.7%。服务业扩大开放重点领域引资占比超八成。对外直接投资额58.7亿美元，增长56.6%。对“一带一路”沿线国家投资增长1.4倍。口岸运行规范有序。全年海关监管进出口货物超6600万吨，出入境人员约50万人次。

国务院批复的251项任务完成235项。10项创新案例向全国复制推广，上百个突破性、标志性项目和平台落地。国际消费中心城市建设全面起航。搭建“1+6”框架体系，形成实施方案和6个配套文件，系统推进“十大专项行动”。2021年服贸会成功举办。达成各类成果1672个，成果数量和交易金额均超上届。

重要实事落实落细。超额完成市政府民生实事任务，平均每百万人拥有连锁便利店由上年的282个提高到310个，全市社区基本便民商业服务功能实现全覆盖。疏解提升市场8个，改造提升样板社区菜市场10家。

会议明确，2022年全市商务发展主要预期目标是：市场总消费增长7.5%左右，其中社会消费品零售总额增长5.5%左右。餐饮业营业额增长8%左右。货物进出口保持稳定，实现“位次不降、结构优化”，“双自主”企业出口占比达到26%以上。服务进出口额力争增长5%左右。实际利用外资达到160亿美元，对外直接投资达到70亿美元，双向投资实现平稳有序发展。高水平筹办2022年服贸会，提升市场化运营机制。优化促消费市场化机制，开展“2022北京消费季”活动，推动制定消费业态健康发展隐性壁垒清理整治方案等。完善联系服务企业机制，服务保障好市领导联系重点园区（组团）、重点商圈、重点平台企业。

摄影/本报记者 付丁 （记者 李佳）

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