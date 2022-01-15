人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

今年计划新增造林绿化15万亩

2022年01月15日08:49 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：今年计划新增造林绿化15万亩

　　本报讯（记者 王斌）1月14日，2022年北京市园林绿化工作会议召开。北京青年报记者获悉，2022年是新一轮百万亩造林的收官之年，全市全年计划新增造林绿化15万亩、城市绿地200公顷。全市森林覆盖率达到44.8%，平原地区森林覆盖率达到31.4%，森林蓄积量达到2800万立方米；城市绿化覆盖率达到49.1%，人均公园绿地面积16.63平方米，公园绿地500米服务半径覆盖率达到88%。

　　北京市园林绿化局局长、首都绿化办主任邓乃平表示，今年全市计划完成造林绿化15万亩，涉及136个项目。在核心区、中心城和城镇地区，围绕服务保障首都核心功能，充分利用疏解腾退空间，新增绿地200公顷，建设城市休闲公园26处、城市森林3处，新建口袋公园和小微绿地50处，不断改善市民身边的绿化环境。

　　在平原地区，围绕城市副中心、回天地区、南中轴等重点区域，通过填空造林、连接连通原有林地、公园、绿地等资源，构建大尺度的城市森林生态系统，实施绿化建设9.31万亩。重点突出绿隔地区公园环建设，持续推进奥北森林公园二期、南苑森林湿地公园、温榆河公园等重点公园建设；推进美丽乡村绿化美化，实施景观生态片林和村头公园建设100处。

　　在生态涵养区，统筹生态保护和绿色发展，加大生态廊道连通和废弃矿山修复力度，实施生态修复6.44万亩。在市域范围，结合“疏整促”专项行动，实施“留白增绿”533公顷、“战略留白”临时绿化445公顷。

　　全市今年还将再建设20条林荫路，包括前门西大街、崇文门外大街等，开展30处全龄友好型公园提升改造，继续增加郊野公园服务、休闲、体育等设施，提升市民的体验感和公园综合功能，新增绿道80公里、试点建设森林步道100公里。因地制宜地拆除公园绿地间围栏、围挡，促进公园绿地、水网和城市慢行系统的联通连接。扎实开展公园疫情常态化防控，持续推进文明游园整治专项行动，不断提升游园环境。

　　在国家森林城市创建方面，今年全力推进通州、怀柔、密云、石景山、门头沟、房山和昌平7个符合申请条件的区做好国家森林城市考核验收准备工作，朝阳、丰台、大兴年内全部达到国家森林城市标准。各区围绕不同主题打造独具特色的创森品牌，展现首善之区的创森特色。

(责编：刘佳、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
10部门：提升外资利用水平 积极承接国际产业转移
　　人民网北京1月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委、科学技术部等10个部门近日印发《关于促进制造业有序转移的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出进一步健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时提升外资利用水平，积极承接国际产业转移。 《指导意见》要求到2025年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。…
天津至潍坊高速铁路获批 经沧州、东营等地
　　图片来源：国家发展改革委官网 人民网北京1月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快构建京沪高速铁路辅助通道，完善区域铁路网络，促进沿线经济社会发展，国家发展改革委近日同意新建天津至潍坊高速铁路。 据介绍，线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部