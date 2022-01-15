原标题：今年计划新增造林绿化15万亩

本报讯（记者 王斌）1月14日，2022年北京市园林绿化工作会议召开。北京青年报记者获悉，2022年是新一轮百万亩造林的收官之年，全市全年计划新增造林绿化15万亩、城市绿地200公顷。全市森林覆盖率达到44.8%，平原地区森林覆盖率达到31.4%，森林蓄积量达到2800万立方米；城市绿化覆盖率达到49.1%，人均公园绿地面积16.63平方米，公园绿地500米服务半径覆盖率达到88%。

北京市园林绿化局局长、首都绿化办主任邓乃平表示，今年全市计划完成造林绿化15万亩，涉及136个项目。在核心区、中心城和城镇地区，围绕服务保障首都核心功能，充分利用疏解腾退空间，新增绿地200公顷，建设城市休闲公园26处、城市森林3处，新建口袋公园和小微绿地50处，不断改善市民身边的绿化环境。

在平原地区，围绕城市副中心、回天地区、南中轴等重点区域，通过填空造林、连接连通原有林地、公园、绿地等资源，构建大尺度的城市森林生态系统，实施绿化建设9.31万亩。重点突出绿隔地区公园环建设，持续推进奥北森林公园二期、南苑森林湿地公园、温榆河公园等重点公园建设；推进美丽乡村绿化美化，实施景观生态片林和村头公园建设100处。

在生态涵养区，统筹生态保护和绿色发展，加大生态廊道连通和废弃矿山修复力度，实施生态修复6.44万亩。在市域范围，结合“疏整促”专项行动，实施“留白增绿”533公顷、“战略留白”临时绿化445公顷。

全市今年还将再建设20条林荫路，包括前门西大街、崇文门外大街等，开展30处全龄友好型公园提升改造，继续增加郊野公园服务、休闲、体育等设施，提升市民的体验感和公园综合功能，新增绿道80公里、试点建设森林步道100公里。因地制宜地拆除公园绿地间围栏、围挡，促进公园绿地、水网和城市慢行系统的联通连接。扎实开展公园疫情常态化防控，持续推进文明游园整治专项行动，不断提升游园环境。

在国家森林城市创建方面，今年全力推进通州、怀柔、密云、石景山、门头沟、房山和昌平7个符合申请条件的区做好国家森林城市考核验收准备工作，朝阳、丰台、大兴年内全部达到国家森林城市标准。各区围绕不同主题打造独具特色的创森品牌，展现首善之区的创森特色。

(责编：刘佳、杨迪)