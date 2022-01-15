原标题：定价贵过茅台的啤酒是不是“智商税”

临近春节，礼品酒市场再度热闹起来。北京青年报记者了解到，青岛、百威纷纷在春节前推出千元级啤酒产品，再加上去年推出类似产品的华润，大有越晚面市的产品越贵的架势。不少网友质疑这些啤酒不能像白酒一样用于收藏，到底是不是“智商税”。

品牌相继推千元啤酒产品

继去年华润推出高端啤酒“醴”之后，青岛和百威也加入了这场千元啤酒的战局。北青报记者注意到，在电商平台上，华润啤酒醴酒的定价为999元（1升装2瓶），青岛啤酒的“一世传奇”产品标价为1399元/瓶（1.5升），百威啤酒的虎年限量版礼盒标价为1588元/瓶（798毫升）。从相关产品推出的时间看，大有越晚上市价格越贵的架势，百威的产品定价甚至已经超过了飞天茅台的定价。

根据相关网店的介绍，上述千元啤酒不是传统的“工业产品”。如醴啤酒在原料中使用了粟、黍、薏米和百合等，意在复原中国历史上啤酒的前身产品。而青岛啤酒和百威啤酒推出的千元啤酒除了特殊原料外，还分别经过橡木桶和波本桶酿造。上述产品发酵时间、酒精度和原麦汁浓度都高于普通啤酒产品数倍，都属于非畅饮型产品。

不过，北青报记者也注意到，同样作为非畅饮型产品，百威精酿大师臻藏啤酒的电商价格则为195元/798ml。

被网友质疑是“智商税”

虽然已经有不少消费者接受餐厅中报价近百元一杯的精酿啤酒，但对于将10元以上产品被划分为中高端产品的国产啤酒行业来说，从10元以上到千元，步子跨得不可谓不大。

千元啤酒的出现也引发了网友争议。有网友认为啤酒也想像白酒一样搭上“高端化”的歪风，用超高价产品来拉动股价、业绩的上涨。有的网友则认为这是啤酒企业割韭菜的“智商税”。

事实上，从消费者的反馈中不难看到，购买千元啤酒的消费者大多出于猎奇心理。啤酒由于工艺问题，无法长期储存，也就没有高端红酒和白酒所谓年份酒更值钱的情况，本身不存在投资或收藏价值。

市场占位意义更明显

那么为什么还有这么多企业纷纷推出千元啤酒呢？酒业分析师蔡学飞表示，长期看，不同于白酒，啤酒目前并不具备社交与礼品属性，超高端产品的溢价能力不足，所以整体占比依然较小，更多的是企业营销造势、抢占品牌高点的产物。

北青报记者了解到，相比于白酒行业，啤酒行业近些年来处于产量的平缓期。不过受益于90后消费者乐于消费10元以上高端啤酒，让啤酒行业近些年利润增速超过了销售收入。

北青报记者了解到，中国酒业协会公布的数据显示，2021年1—11月，我国规模以上啤酒企业完成销售收入1487亿元，同比增长近8%；实现利润179亿元，同比增长24%。其中，百威亚太、重庆啤酒、青岛啤酒和华润啤酒的毛利率均有着不同程度上升。

分析人士认为，从去年开始的啤酒提价并没有在市场上引发不良口碑，代表啤酒企业的竞争策略逐渐从价格博弈、以价换量的跑马圈地模式转换为通过产品结构升级改善盈利能力。在消费升级的大背景下，啤酒企业纷纷进行高端化布局，以实现进一步发展。预计未来3到5年，啤酒产品高端化比例将达到15%到20%。

目前国内啤酒行业已经进入强强竞争阶段，在现有的市场中，仅有超高端啤酒市场还是相对的蓝海，除了精酿外，消费者对其认知不多，因此成了各大啤酒品牌争夺话语权的战场。相比于产品本身，营销造势、市场占位意义更为明显。

不过，分析人士也表示，千元啤酒虽然给企业带来了话题和流量，但是消费者是否能够接受这类产品定价还是个未知数，还可能带来口碑的反噬。同时，对于市场来说，虽然企业意在抢占品牌制高点，但啤酒产品还是金字塔结构，腰部和塔基产品依然是市场消费的主体。 文/本报记者 张鑫 统筹/余美英

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