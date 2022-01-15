去年关停“网络水军”账号620余万个
2022年01月15日08:51 | 来源：北京青年报
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原标题：去年关停“网络水军”账号620余万个
1月14日，公安部在北京召开新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展“净网2021”专项行动的工作举措和取得的成效等情况。会上通报，2021年，公安机关依法关停“网络水军”账号620余万个、网站1200余个。
公安部网络安全保卫局政委孙劲峰通报，2021年，各地公安机关聚焦网上突出违法犯罪和网络乱象，全年共侦办案件6.2万余起，同比增长10.7%；抓获犯罪嫌疑人10.3万余名，同比增长28.7%；行政处罚违法互联网企业、单位2.7万余家，有力维护了网络空间安全和网上秩序稳定。
其中，公安机关依法严厉打击非法黑公关等“网络水军”违法犯罪。近年来，随着“流量经济”“粉丝经济”的兴起，“网络水军”由最初的简单发帖“灌水”，逐步发展演变为实施有偿删帖、虚假刷评、造谣引流、假冒新闻媒体敲诈勒索等违法犯罪行为，误导社会公众，严重扰乱网上秩序。
对此，公安机关组织发起严打“网络水军”专项会战，2021年共侦办相关案件200余起，抓获犯罪嫌疑人2000余名，依法关停“网络水军”账号620余万个、网站1200余个，解散网络群组17万个，查获大量伪造记者证、单位公章、营业执照等作案工具，有效净化了网络环境。
文/本报记者 高语阳
(责编：刘佳、杨迪)
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