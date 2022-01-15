原标题：外贸连跨两个大台阶

海关总署1月14日发布数据，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%，规模再上新台阶。面对全球新冠肺炎疫情带来的严重冲击，我国外贸进出口依然展现了强劲的韧性。

一年连跨两个大台阶！以美元计价，2021年我国外贸增量达到1.4万亿美元，进出口规模首次突破6万亿美元关口。这是中国外贸在2013年首次达到4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到历史高点。

2021年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，以高水平开放促进深层次改革，推动高质量发展，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，外贸进出口实现较快增长，规模再创新高、质量稳步提升。去年以来，我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施：保持流动性合理充裕，延续并完善部分减税降费政策，实施新的结构性减税，加大对中小微企业、制造业企业的融资支持……这一系列政策落实落细，效果持续释放，为外贸企业纾困解难，大大激发市场主体活力，成为外贸稳增长的重要支撑。

根据最新数据测算，2021年前三季度，我国出口国际市场份额为14.9%，同比提升了0.6个百分点，与2012年相比提升了3.8个百分点。同时，我国进口国际市场份额自2013年首次突破10%后稳步提升至2021年前三季度的12.1%，同比提升了0.5个百分点。

2021年，我国对欧盟、非洲出口增速均超过20%，对拉丁美洲出口增速超过40%。从产品看，在上年高增长的基础上，2021年我国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等宅经济相关产品出口合计又增长了13.2%；医药材及药品出口增长101.2%，有力支持了全球抗疫。本报北京1月14日电（记者张翼）

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