人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

维生素C缺乏导致肾损伤的遗传调控机制被“破译”

2022年01月15日09:09 | 来源：科技日报
小字号

原标题：维生素C缺乏导致肾损伤的遗传调控机制被“破译”

记者近日获悉，中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）研究人员的最新研究揭示了维生素C缺乏小鼠肾损伤的表观遗传调控机制，提供了维生素C缺乏导致急性肾小管坏死和细胞类型特异性DNA/RNA表观遗传修饰的证据，阐明了维生素C缺乏肾脏的细胞和分子表型特征。相关研究成果在线发表于《美国肾脏病学会杂志》。

通过对维生素C缺乏小鼠及同窝对照小鼠的肾脏进行病理学、单细胞RNA测序、全基因组亚硫酸氢盐测序和甲基化RNA免疫沉淀测序，研究人员首次绘制了维生素C缺乏肾脏的多组学图谱。研究发现，在自然断奶7周半后的维生素C缺乏小鼠肾脏中出现了急性肾小管坏死，而急性肾小管坏死是引起急性肾损伤的最常见因素。

“我们整合分析发现，近端小管细胞和开窗型内皮细胞分别是受DNA/RNA高甲基化修饰影响最大的细胞类型，会导致肾脏出现小管坏死及缺氧。”论文通讯作者、中科院北京基因组研究所（国家生物信息中心）研究员慈维敏解释道。研究人员进一步用小鼠近端小管上皮细胞系的细胞学实验和基于单细胞RNA测序数据的细胞间通讯分析证实了这一结果。

此外，缺乏维生素C的肾脏中DNA高甲基化先于急性肾小管坏死的组织学表型暗示，DNA表观遗传改变可能驱动疾病的发生发展。最值得注意的是，预防性补充抗氧化型维生素C衍生物——抗坏血酸磷酸镁可促进DNA去甲基化，并防止顺铂诱导的急性肾小管坏死。

该研究证实了维生素C是肾内稳态所必需的物质，提示维生素补充可能是降低肾损伤风险的途径，为维生素C作为维持肾内稳态的表观遗传调节剂提出了新的见解和思路，并为预防危重患者的肾脏损伤提供了重要科学依据。（记者陆成宽）

(责编：刘佳、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
10部门：提升外资利用水平 积极承接国际产业转移
　　人民网北京1月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展改革委、科学技术部等10个部门近日印发《关于促进制造业有序转移的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出进一步健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时提升外资利用水平，积极承接国际产业转移。 《指导意见》要求到2025年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。…
天津至潍坊高速铁路获批 经沧州、东营等地
　　图片来源：国家发展改革委官网 人民网北京1月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快构建京沪高速铁路辅助通道，完善区域铁路网络，促进沿线经济社会发展，国家发展改革委近日同意新建天津至潍坊高速铁路。 据介绍，线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部