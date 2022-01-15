原标题：平均亩产980.92公斤 玉米品种“鲁单510”再创纪录

在黄河三角洲盐碱地上，由山东省农科院研发的“鲁单510”曾经创出全株青贮每亩3778.5公斤的高产水平。如今，这一以“高产、耐密、抗病、抗倒”为特点的新品种又获得了新荣誉。

1月12日，中国种子协会公布2021年度“寻找玉米高产品种”测产结果显示：鲁单510在山东省招远市穗丰种植合作社50亩的成方连片高产田中，经专家现场实收测产，平均亩产980.92公斤，位列黄淮海区夏玉米品种第一。

鲁单510是山东省农科院选育的玉米新品种，2021年通过山东省农作物品种审定委员会审定。该品种于2022年通过黄淮海区各省引种备案推广应用，正参加东华北区国家区域试验，表现优良。

据该品种的研发团队介绍：多年来，鲁单510在不同生产水平地块均实现了高产突破。2020年，该品种在菏泽等六地市“藏粮于技”工程试验中，全部比对照郑单958增产，平均每亩增产150公斤，最高亩产达1113.02公斤。2021年，参加“十亩—百亩—千亩”试验示范，最高亩产980.92公斤。均创当年度夏玉米纪录。

专家认为该品种自我调控能力强，具备稳产特性。2020—2021年，该品种在“藏粮于技”“十亩—百亩—千亩”示范中，每亩5500—6500株高密度不倒伏。2016年以来，100多个点次和山东省区域试验测定，株高与穗位基本控制在270厘米和90厘米。在山东省生产试验17个试点，全部增产。

经第三方抗病接种鉴定和品质分析，该品种兼抗玉米弯苞菌叶斑病、茎腐病、瘤黑粉病、粗缩病、锈病，耐高温。粗蛋白含量为11.16%，粗淀粉70.51%，达到饲用玉米一级标准和国标一级玉米标准。

2020年，在全国青贮玉米大会上，该品种以干物质和淀粉含量30%和群体生物产量高的优势，被评为“全国优秀青贮玉米品种”。王延斌

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