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产业观察：企业创新活力不断迸发 国产画质芯片获突破

王绍绍
2022年01月15日09:17 | 来源：人民网
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当前，随着数字化转型的不断加深，芯片深刻影响着信息产业的发展。“十四五”规划提出，加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。

“芯片是信息产业的基础与核心，决定着一个国家的技术水平和竞争实力，芯片产业也成为发展最迅速、竞争最激烈的产业。”工业和信息化部电子信息司副司长徐文立在接受采访时表示，中国是全球芯片产业的供给者、消费者和驱动者。我国高度重视芯片产业的发展，在“十四五”规划中，芯片产业成为优先扶持发展的板块，我国也着力为中国芯片产业的创新发展营造良好环境。

随着中国向智慧社会全面转型，5G、智能汽车、人工智能、物联网、超高清视频等新兴产业快速发展，这带动了芯片需求量的上升。“2020年集成电路进口总额高达2.4万亿元，是国内进口规模最大的行业之一，超过了石油原油进口总额的一倍。”徐文立说。

徐文立表示，当前，我国在消费电子领域已经做到了全球规模最大，但芯片产业仍存在较大上升空间。以彩电行业举例，彩电出货量多年来高居全球市场第一，现在国产面板也做到了全球第一，但芯片依然需要大量进口，包括超高清画质芯片等。

在重庆邮电大学校长高新波看来，高清画质芯片的短缺也一定程度上导致显示设备的硬件资源浪费。传统液晶电视最初的卖点是“屏”，而互联网智能电视更重要的则是“芯”。由于互联网上存在大量的低质视频源，它们的画质质量和分辨率无法适配现有超高清（4K、8K等）显示设备，从而导致呈现出来的画质质量与人们视觉感知期望存在反差，进而影响用户视觉体验。

“近年来，越来越多的中国企业已经认识到芯片研发的重要性，不断加大研发投入，敢于尝试，勇于创新，在设计、制造、封装测试等方面不断突破，形成了较为完善的产业链。”徐文立说。

近日，海信在北京发布了全自研8K AI画质芯片。据了解，此次发布的芯片是海信5代画质芯片，实现了从4K到8K的跨越发展，突破AI感知画质算法等核心技术，通过配备具有“深度神经网络”技术的人工智能，实现高精度的图像处理，有利于实现产业链上下游协同创新。

“全球显示产业已经从‘屏’和销量的竞争，转向‘芯’和音画品质的竞争。电视竞争将走出几十年的性价比之争，进入画质和品质之争。”海信集团控股公司副总裁于芝涛表示。

当前，在新工业、新能源、新消费带来的产业变革的驱动下，芯片产业的发展也到了关键机遇期。徐文立认为，无论从人工智能到5G、从自主驾驶到量子计算等，芯片在众多新奇的发现和应用中起到着关键性作用；同时，其迭代速度不断加快，微小型化、低功耗、智能化和高可靠性等方面的要求不断加强，这就需要相关企业加大创新力度，加大全球产业链资源配置，积极参与全球市场竞争。

其实，早在2019年我国就曾出台《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022)》，其中着重部署了“核心元器件研发”重点任务。

“中国新型显示、智能制造要实现世界领跑，就要围绕芯片设计、制造、封测、装备材料等全产业链的各环节进行创新，补齐短板，积极拓展芯片在新兴产业里的应用，推动中国芯片产业持续高质量发展。”徐文立说。

(责编：刘佳、高雷)

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