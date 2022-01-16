人民网北京1月16日电 （记者王连香）1月15日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会。交通运输部应急办副主任周旻在会上介绍了节日期间交通运输应急保障、春运客流研判等有关情况。

周旻表示，面对全国多地近期聚集性疫情局部暴发，交通运输部门要做好“控”和“通”两方面工作。“控”就是科学精准实施交通运输管控，防止疫情外溢；“通”就是多管齐下确保物资运输畅通，保障生产生活物资运输，也保障生产生活秩序稳定。

周旻表示，最近有一些地方出现了无故对货车劝返和对货车司机无故提出隔离要求的情况，这些个案我们已经协调，基本妥善解决。防疫交通管控绝不能简单化、一刀切，严禁擅自在高速公路省界主线设置疫情防控检查点，县乡村不得擅自阻断或隔离高速公路、国省干线和农村公路。总的说，要层层落实，而不是层层加码，不能影响各类重点物资运输，影响人民群众生活。

对于春运客流情况，周旻介绍，预计2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%，较2019年，也就是疫情发生之前的春运，同比下降60.4%。总体看，今年春运将呈现“客流总量中低位运行、客流构成变化不大、节后出行相对集中、时空分布呈潮汐特征”等特点，同时还面临疫情防控形势严峻复杂、安全应急保障压力较大、路网保通保畅压力较大、运输服务保障压力较大等形势。交通运输部门将重点开展四个方面工作：一是切实做好旅客运输组织；二是强化重点旅客服务保障；三是加强路网运行服务保障；四是加强交通运输安全生产。

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