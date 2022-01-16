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2022年度“最小满月”18日现身夜空

2022年01月16日09:57 | 来源：新华网
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　　新华社天津1月16日电（记者周润健）1月18日，农历腊月十六，一轮满月将现身夜空。这轮满月有些特别，它是农历辛丑牛年最后一轮满月，也是2022年第一轮满月，更是2022年度“最小满月”。

　　月亮围绕地球公转的轨道是椭圆形，在运转过程中，其距离地球时远时近，平均距离约38.4万千米，最远约40.6万千米，最近约35.6万千米，两者相差约5万千米，因此，从地球上望去就有了“大月亮”和“小月亮”之分。

　　“其实从天文学的角度来说，称之为远地点满月和近地点满月更为准确。”天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏说。

　　根据天文精准推算，2022年1月14日17时，月球运行到远地点，距离地球约40.493万千米，此时月亮视直径最小；1月18日7时48分为满月时刻，此时，月亮呈现“最圆”。

　　每次满月到来都是一次非常好的赏月良机。修立鹏说，日落后两小时左右是赏月的最佳时机。“18日日落时分，一轮皎洁的明月将会从东南方冉冉升起，由于近地位置总会有遮挡，因此我们可以稍等两个小时，待到它升起到一定高度后再进行观赏。感兴趣的公众如果能提前选择一处视野开阔、景色秀美的地方欣赏，效果更佳，感觉也更妙。”修立鹏提醒说。

　　既然1月18日的满月是2022年度“最小满月”，那么2022年度“最大满月”将出现在什么时候呢？它将出现在7月14日。

　　“其实，2022年还会出现一次‘超级月亮’，与年度‘最大满月’相差无几，发生在6月14日。之所以说二者相差无几，是因为7月14日这次，月球距离地球约35.317万千米，而6月14日这次，月球距离地球约35.334万千米，两者仅差了0.017万千米，几乎可以忽略不计。”修立鹏说。

　　有意思的是，2021年度“最小满月”刚刚过去不久，它出现在2021年12月19日，一个月之后就迎来了2022年度“最小满月”，那么，这两个“最小满月”到底谁更“小”一点呢？

　　“2021年度‘最小满月’发生时，月球距离地球约40.593万千米，因此它要比2022年度‘最小满月’更小一点儿。有心的朋友如果当时拍到了2021年度‘最小满月’，这次可以用同样的设备、同样的焦距参数在月亮位于同样的地平坐标位置时再次拍摄下来。不过由于二者相差很小，比对它们的大小无疑是一件考验眼力的事情。” 修立鹏说。

(责编：白宇、刘军涛)

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