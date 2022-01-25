本报记者 徐运平 马 晨

电脑屏幕前，随着摇杆拉提，一个个集装箱被轻轻“抓”起，又稳稳落在无人驾驶卡车上。在河北唐山港京唐港区智慧码头控制中心，工作人员通过远程操控，便可轻松完成轨道吊作业。借助北斗定位、5G网络、物联网等技术，智慧港口正成为唐山港的新标签。

2016年7月，习近平总书记在河北唐山市考察时强调，希望唐山广大干部群众继续弘扬抗震精神，抓住国家推动京津冀协同发展的有利时机，按照“三个努力建成”目标，再接再厉、不懈努力，全面做好改革发展稳定各项工作，争取在转变发展方式、调整经济结构、推进供给侧结构性改革等方面走在前列，使这座英雄城市再创辉煌。

唐山多年来一直以钢铁产量高著称，近年来通过实施“海洋+”行动，把向海发展作为城市转型的重要抓手，海洋产业已成为唐山的重要支柱产业。昔日“钢城”，正向“港城”蜕变。

构筑开放新高地

冬日的唐山港曹妃甸港区，一艘艘跨越重洋而来的液化天然气（LNG）船舶接踵而至。不久之后，这些液化天然气将通过气化加工和槽车装运输送到京津冀的城市乡村，走上千家万户的灶台。

每年冬供，唐山LNG接收站向京津冀地区供应天然气约40亿立方米，是保障京津冀地区用气的可靠气源之一。

拥有229.7公里海岸线、4467平方公里海域面积的唐山，是名副其实的滨海城市。正式通航30年来，唐山港形成了“一港（唐山港）三区（曹妃甸港区、京唐港区和丰南港区）”格局，发力建设世界一流综合贸易大港、服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港和面向东北亚开放的重要窗口。

陆海联动、东西互济，唐山的“朋友圈”越来越大。“目前，唐山港已有生产性泊位143个，航线通达70多个国家和地区的190多个港口；开通国际班列6条，在全国布局内陆港45个，连接中亚、欧洲地区。”唐山市海洋口岸和港航管理局党组书记、局长赵立军说，建设东北亚地区经济合作窗口城市，唐山的辐射带动能力不断增强，开放格局进一步显现。

2021年，唐山港货物吞吐量达7.22亿吨，稳居世界沿海港口前列，成为全球排名靠前的铁矿石接卸港和钢材、煤炭输出港。

培育“蓝色”增长极

1月7日，河钢集团和韩国浦项联手打造的国内单体规模最大的高端汽车面板项目在京唐港畔开工。这是近年来唐山努力建设沿海经济崛起带、培育高质量增长极的一个缩影。

为扭转“一钢独大”格局，唐山加快转变发展方式，调整产业结构，提出“城市由内陆资源型向沿海开放型转变”。“十三五”期间，唐山累计压减炼钢产能3937.8万吨，占整个河北省的48%。与此同时，唐山实施“海洋+”行动计划，大力发展海洋化工、海水利用、海上风电、海洋船舶工业等海洋产业。

建成海水淡化工程生产规模25.22万吨/日，海水淡化能力居河北省首位；华电曹妃甸重工装备有限公司自主研发制造的2500吨/小时桥式刮板取料机技术达到国际先进水平……沿海经济带，正成为唐山高质量发展的重要支点和增长极。

截至目前，唐山海洋产业体系已经成形，不仅有海洋交通运输、海洋化工、滨海旅游、海水利用四大优势产业，还有海洋盐业和海洋渔业两大传统产业，更有海上风电、海洋船舶工业等新兴产业。

2021年，唐山沿海地区全年累计实施亿元以上项目116个，完成投资857亿元；海洋产业营业收入突破1300亿元，与“精品钢铁”等并列成为唐山的支柱产业。

创建循环产业链

22秒！经过厌氧发酵，钢厂尾气中的一氧化碳，很快转化为乙醇和乙醇梭菌蛋白产品，可作为汽油混配燃料和动物饲料使用。在河北首朗新能源科技有限公司，钢铁工业尾气规模化生产高品质新型饲料蛋白项目“化腐朽为神奇”。

“厌氧发酵可减排二氧化碳33%、氮氧化物90%以上。”河北首朗新能源科技有限公司总经理宋庆坤介绍。

在唐山沿海地区，绿色发展不仅体现在产业内的小循环，还延伸到产业间的大循环，构建起具有彼此代谢、共生关系的网络体系。

从北京搬迁到曹妃甸后，首钢京唐公司这个用水大户体验到了“吞海解渴”的畅快。采用海水淡化技术构建的“燃—热—电—水—盐”“五效一体”能源高效循环利用新模式，不仅能满足自身生产生活用水，还可将剩余排废浓盐水输送至50公里外的三友集团制碱，每年可节约原盐60万吨、节水1000万立方米。

在唐山湾国际旅游岛祥云湾，海底生机暗涌。这片“海上塞罕坝”，是贝藻礁生态系统重构型“海洋牧场”示范区。“修复后，生物量提高了40倍，生物固碳能力提高了4.5倍。”唐山海洋牧场实业有限公司总经理张云岭说。

未来，唐山市将加快海陆资源整合和技术共享，构建绿色循环产业链体系，为这座“百年工业重镇”建设现代化国际滨海城市赋能。

河北省政协副主席、唐山市委书记张古江说：“唐山将全力推动沿海经济带高质量发展，加快步伐，努力建成东北亚地区经济合作窗口城市、环渤海地区新型工业化基地、首都经济圈重要支点，让蓝色经济成为拉动唐山增长的新引擎。”

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)