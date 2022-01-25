本报记者 高 炳

“白日依山尽，黄河入海流……”听着女孩儿背诵唐诗，谈吉国频频点头，放在桌面的手指，也忍不住敲起节拍。

背诗的女孩儿陈天赐，今年16岁，一旁坐着的谈吉国，是陕西省白河县茅坪镇中心小学校长。

几年前第一次见面的场景，谈吉国记得清晰：“开学报名那天，一名中年妇女满面愁容，背着个娃娃就进了校门。”上前询问，背娃的叫李勋彩，背上的是她的女儿陈天赐，因早产导致脑瘫，无法行走。“娃娃上学，一个都不能少，当时就安排她入了学。”

入了学，困难才刚刚开始。“课间的时候，我就去班里看看。”李勋彩在学校帮厨、扫地，抽空照顾女儿，“最怕去卫生间，一趟要十几分钟，回来第二堂课都开始了。”

母女俩每天上学、回家，要走两小时山路。“早上太阳还没露头，她就起床催我去学校。”女儿读书心切，李勋彩很是欣慰。谁料才过半年，家里老人生了重病，丈夫还在国外务工，李勋彩思量再三，只得带着陈天赐回了家。

正一筹莫展时，谈吉国带着几名老师“送教上门”。“看我们进了屋，孩子高兴得不得了。”谈吉国说，各科老师都排了班，每个月至少送教两次，每次有三四名老师。“六一”儿童节，还会专门接母女俩参加集体活动。进了校园，陈天赐略显腼腆，却洋溢着喜悦。在谈吉国看来，“虽然常年在家，但天赐也是我们的一分子。”

这些年，李勋彩照顾老人、女儿，还抽空养鸡、种菜。“老师上门，是对我最大的支援。有一回，一次就来了两辆车，8名老师，教美术、音乐、体育……”李勋彩说着，拿出了女儿画的兔子、熊猫、长颈鹿，一脸自豪。

这一次，记者跟随谈吉国再访陈天赐。驱车走进茅坪镇，山高坡陡、谷狭沟深。行至义和村南岔河边，一落小院映入眼帘。下车刚走几步，屋里就传来惊喜的喊声，“快看，谈校长来了！”

进了门，只见陈天赐坐在特制的板凳上，胸前有张小桌，摆着一本《唐诗三百首》。因反复翻看，书角已磨出了小卷儿。见客人来访，陈天赐特别高兴，开始展示自己的“背诗新本领”。有些发音，念起来不算清晰，但她一字一句，认认真真。

“你最喜欢里面哪个人物？”指着桌上的青少版《水浒传》《三国演义》，记者问陈天赐。

她想了想，回答：“我最喜欢李逵、吕布，他们本领都很大……”

“她有空就看书，这阵子能背50多首诗了。”李勋彩高兴地说，“多亏了‘送教上门’，我家娃也能识字念书！”几年下来，小学的课程，陈天赐已经读完。

如今，镇里初中“无缝对接”，派老师定期上门。谈吉国告诉记者，中心小学有61名教职工，其中40多人都来过陈天赐家。“虽然她已经‘毕业’了，但我们还常来看看，像走亲戚一样。”

陈天赐的故事并非孤例。在白河县教体科技局统筹下，中心小学的“谈校长”多了个头衔——镇教育扶贫工作牵头人。翻开统计册，全镇6—15岁适龄人口3583人，谈吉国牵头的工作组，成为这些娃娃们的“大管家”。

“全镇有22名残疾儿童，其中10人随班就读，5人上特教学校，7人送教上门。”谈吉国说，“不管哪种形式，但求6个字，‘一个都不能少’。”

茅坪镇的努力，是白河县控辍保学的一个缩影。县里通过实施“双线七长”责任制——夯实县长、镇长、村长（村主任）“行政线”责任，教科局长、校长、师长、家长“教育线”责任，联动联保，层层签订责任书，做好控辍保学。

如今，白河县义务教育阶段的学生，入学率、巩固率为100%，家庭经济困难学生教育资助全覆盖。

“白河地处秦巴山深处，‘土无三寸厚，地无百亩平’。但再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。”白河县委书记李全成说，教育是“两不愁三保障”的重要组成部分，“发展教育、兴县富民，是我们‘斩穷根、奔富路’的最根本途径”。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 02 版）

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