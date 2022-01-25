去年上海外贸进出口首破4万亿元
2022年01月25日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海1月24日电 （记者沈文敏）据上海海关统计，2021年上海市进出口总值创历史新高，达4.06万亿元，比2020年增长16.5%。其中，出口1.57万亿元，增长14.6%；进口2.49万亿元，增长17.7%；贸易逆差9173亿元，同比扩大23.4%。
一般贸易方式进出口比重提升。2021年，上海市以一般贸易方式进出口2.33万亿元，增长24.1%，占同期上海市进出口总值的57.4%，比重提升3.7个百分点。上海市对最大贸易伙伴欧盟进出口8069.3亿元，增长15.8%，占同期上海市进出口总值的19.9%。同期，对东盟进出口5380.8亿元，增长11%，占13.2%。机电产品出口占近七成。上海市机电产品出口1.08万亿元，增长14%，占同期上海市出口总值的68.7%。
《 人民日报 》（ 2022年01月25日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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