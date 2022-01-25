本报太原1月24日电 （记者付明丽）记者近日从山西省乡村振兴局获悉：截至2021年底，山西省搬迁脱贫劳动力实现稳定就业17.04万人。

“十三五”期间，山西搬迁建档立卡贫困人口36.2万人，同步搬迁11万人，共搬迁47.2万人。为确保群众稳得住、有就业，山西大力发展产业，全省1122个集中安置区规划项目1090个、拟投资80多亿元，其中605个纳入衔接乡村振兴项目库。800人以上安置区配套产业园区413个，800人以下配套车间工坊408个。

基础设施扩容升级，提升完善安置区及周边学校、医院、社会福利、养老机构等公共服务设施72处，衔接补助资金优先支持。全方位加强管理，全省1122个集中安置区全部健全了党组织，建设一站式公共服务中心815个，引导搬迁群众更好融入。

此外，山西把易地搬迁集中安置区、易地搬迁群众作为防止规模性返贫的重点区域、特殊群体，组织驻点工作队开展常态化防返贫监测摸排。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)