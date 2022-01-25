2021年全国海关税收入库首超两万亿元
2022年01月25日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月24日电 （记者杜海涛）2021年，全国海关深化税收征管方式改革，进一步提升税收征管效能，深化综合治税，规范非贸税收征管，全年税收入库20126亿元，增长17.7％，首次突破两万亿元，超额完成税收预算目标。据统计，2021年12月，进口、出口货物整体通关时间分别压缩至32.97小时、1.23小时，比2017年分别压缩66.14％、89.98％。
《 人民日报 》（ 2022年01月25日 07 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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