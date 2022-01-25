本报记者 邱海峰

春节将至，江西省新余市组织大型批发市场、超市做好产销衔接和生活物资货源调配，通过各级物流配送保障节日市场和百姓需求。图为新余市水果批发市场早市，货品琳琅满目。

赵春亮摄（人民视觉）

浙江省德清县乾元镇第一产业智慧物流园区投用以来，通过融合物联网、人工智能、大数据、云计算等现代科技，大幅提高快递分拣效率和准确率。图为日前工作人员利用电脑指令机器人分拣快件。

王树成摄（人民视觉）

1月24日，国家发展改革委对外发布《“十四五”现代流通体系建设规划》（以下简称《规划》）。作为现代流通领域第一份五年规划，《规划》围绕市场、商贸、物流、交通等领域提出了50项任务举措。国家发展改革委相关负责人表示，《规划》是今后一段时期推动现代流通体系建设的统筹设计和系统指引，对于培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，加快构建新发展格局具有重要意义。

鼓励现代流通企业发展

流通，一头连着生产，一头连着消费。在1月24日召开的国家发展改革委新闻发布会上，国家发改委经济贸易司副司长张国华介绍，目前，我国流通体系现代化程度仍然不高，还有不少薄弱环节。《规划》聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题，对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署。总体看，有三方面特点。

突出现代流通体系建设的战略性。《规划》紧扣现代流通体系衔接供需两侧，串接上下游、产供销的特点，在导向上体现了畅通国民经济循环的战略目标，在路径上体现了鲜明的供给侧结构性改革主线。

突出流通体系建设发展的系统性。现代流通体系涉及领域多，《规划》注重统筹市场、商贸、物流、交通、金融、信用等领域，围绕形成和发挥现代流通体系的整体性作用，提出了现代流通体系建设的四大总体方向，统筹谋划全局性工作。

突出流通体系建设推进的有效性。一方面以成本、效率、质量为导向，进一步健全市场机制，更好发挥市场主体在现代流通体系建设中的主体地位。鼓励现代流通企业发展，引导大中小企业基于现代流通体系深度对接，构建资源共享、协同发展的流通新生态。另一方面更好发挥政府作用，坚定不移深化流通领域市场化改革，加快完善流通规则和标准体系，引导现代流通体系规范有序发展，塑造市场化、法治化、国际化营商环境，构建商品和要素自由流动的国内统一大市场。

构建现代物流基础设施网络

现代物流是发展现代产业体系的重要支撑，对降低流通成本、提升流通效率和水平有着重要作用。张国华介绍，“十三五”时期，社会物流总额保持稳定增长，2020年超过300万亿元，年均增长5.6%。“十四五”期间，将构建现代物流基础设施网络，如完善城市配送设施和县乡村快递物流配送体系，提升末端“最后一公里”网络服务能力；推进国家骨干冷链物流基地布局建设，构建冷链物流骨干网络。

“同时，拓展物流服务新领域新模式。”张国华说，将发展多种形式铁路快运，开展高铁多样式、大批量快件运输试点。推进物流与相关产业融合创新发展。推广集约智慧绿色物流发展模式，扩大新能源运输工具应用范围，推广绿色包装技术和物流标准化器具循环共用，鼓励构建线上线下融合的废旧物资逆向物流体系。

围绕提升多元化国际物流竞争力，《规划》提出加强国际航空物流能力建设、拓展内陆国际联运通道、提升国际海运服务水平等措施。张国华表示，将稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设，支持优势企业建设强大国际货运机队。优化中欧班列开行方案，加快集结中心示范工程建设。拓展沿海港口国际航线网络，加强国际枢纽海港建设，推动航运企业组建世界一流船队。增强口岸物流服务能力，合理布局建设进出境邮件快件处理中心，完善综合保税区、保税物流中心等配套设施和服务平台。

推动形成流通创新发展合力

近年来，流通领域新业态新模式不断涌现，未来在支持流通创新方面还有哪些举措？

商务部流通发展司副司长尹虹介绍，流通领域各行业市场化程度高，创新活跃度也非常高。2021年，全国网络零售额超过13万亿元，连续9年保持全球最大网络零售市场地位。同时，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重连续两年接近1/4。流通创新发展成为提高流通效率、促进产业融合、满足居民消费的重要途径。

“‘十四五’时期，商务部将会同有关部门，把握流通创新的趋势和新的特点，进一步梳理整合关于鼓励支持流通创新发展的政策措施，重点支持实体商贸流通企业创新转型，培育具有全球竞争力的现代流通企业，引导中小微企业创新发展，营造健康发展的良好环境。”尹虹说。

尹虹表示，商务部还将推动开展智慧商圈、智慧商店示范创建，同时打造一刻钟便民生活圈，促进消费信息数据共享，鼓励引进新型消费业态，着力打造沉浸式、互动式、体验式消费新场景，不断改善购物休闲体验。“此外，及时跟踪新技术、新业态、新模式发展，加强前瞻性研究，持续跟进流通创新发展变化，宣传推广经过市场检验的、看得准的、有前景的典型案例，和社会各界一道，推动形成流通创新发展的强大合力。”尹虹说。

(责编：白宇、赵欣悦)