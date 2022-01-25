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30省份公布2022年GDP目标 谁最雄心勃勃？

2022年01月25日06:21 | 来源：中国新闻网
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中新财经1月25日电(记者 李金磊)截至1月24日，除了天津之外，其余30个省区市均在政府工作报告中提出了2022年经济增长预期目标。

海南2022年GDP目标最高

在30个省份中，海南设定9%左右的目标，位列第一。

海南设定如此高的目标，是有底气的。数据显示，2021年海南GDP同比增长11.2%，位列全国第2，两年平均增速位列第1。

“2021年海南主要经济指标历史性走在全国前列，海南正处于发展的黄金机遇期和重要窗口期。”海南省省长冯飞如是说。

自由贸易港建设的红利让海南“御风而上”。数据显示，2021年离岛免税销售额突破600亿元。社会消费品零售总额同比增长26.5%，位列全国第1，两年平均增速位列第1。2022年，雄心勃勃的海南，将力争离岛免税店销售1000亿元。

前三经济大省预期目标5.5%

2021年，广东、江苏、山东GDP总量位列前三甲的格局依旧，但各自都有了新突破。

其中，广东GDP达12.4万亿元，同比增长8%，成为中国首个GDP突破12万亿元的省份，有望跻身世界前10大经济体。江苏GDP突破11万亿，同比增长8.6%。山东GDP突破8万亿元，增长8.3%。

对于2022年GDP目标，这三个经济大省同时锚定了一个数字：5.5%，但表述略有差异。其中，广东设定为5.5%左右，江苏和山东均设定为5.5%以上。

北京目标5%以上，上海5.5%左右

2021年，中国迎来了北京、上海这两座4万亿元GDP城市。

其中，北京2021年GDP达到40269.6亿元，增长8.5%。上海2021年GDP达到4.32万亿元，增长8.1%。

迈上新的台阶之后，对于2022年GDP预期目标，北京略为低调，设定为5%以上。上海设定在5.5%左右。

为何目标设定在这一水平？上海市市长龚正指出，这一目标兼顾当前和长远，综合考虑了需求、供给和预期面临的压力。有信心、有底气通过努力实现这一目标，保持经济持续平稳健康发展。

北京市发改委相关负责人解释，2021年北京市经济增长好于预期，上半年和前三季度增速都高于全国，但也形成了高基数，把经济增长目标设置为5%以上兼顾了需要与可能，与潜在增长率相衔接，也为疫情防控、结构调整和应对经济运行中的不确定性留出余地，有利于引导预期、提振信心，引导各方面把精力集中到提高发展质量效益上来。

GDP目标普遍下调 多地“争取更好结果”

相较2021年GDP增长目标，多数省份2022年目标有所下调。30个省份GDP目标均为个位数，没有一个达到两位数。

山西、湖北等多个省份表示会力争更好结果。受益于煤炭价格上涨，煤炭大省山西2021年GDP增速达到9.1%，冲到全国第三，经济总量迈上两万亿新台阶。“煤飞色舞”的山西2022年GDP目标为6.5%左右，并表示在实际工作中尽可能争取更好结果。

湖北2021年上演“王者归来”，GDP增长12.9%，增速位居全国第1，GDP总量迈上5万亿元台阶，排名重回全国第7。

迎来强势复苏的湖北，2022年设定了7%左右的增长目标，并表示在实际工作中尽可能争取更好的结果。

(责编：白宇、赵欣悦)

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