本报记者 汪文正

1月20日，在四川省宜宾市三江新区宜宾凯翼汽车有限公司总装车间，工人们正在智慧生产线上忙碌。

庄歌尔摄（人民视觉）

临近春节，不少家庭想买辆新车过年。然而，车型选好了，资金和手续齐备了，多地消费者却发现遭遇“提车难”。交付时间一再拖延、加价或降低配置才能提车、优惠幅度缩减……给准车主们增添了烦恼。

“提车难”背后有哪些原因？何时能够得到缓解？如何打通产业链供应链，让汽车消费市场在新的一年里走向产销两旺？本报记者对此进行了采访。

订车容易提车难

“没想到现在提车这么难！”北京车主秦寅生元旦前已经签了某高端品牌新能源车的购车合同，但车还开不上。“销售人员告诉我，12月这拨购车的，提车肯定要等到年后。如果想获得提车优先权，不同车型需加价数万元至十几万元不等。过年开新车是指望不上了。”

订车简单提车难、不想多等要加价——许多消费者感受明显。

有的不得不承担更高的购车成本。有车主抱怨，前些年汽车总体上是降价多、优惠多，现在因为提车难，经销商不仅没什么优惠，稍微热门一点的车型就要加价。

有的延缓了购车打算。北京车主周女士的车已开了10多年，打算最近换辆新车。“旧车的车龄长了，这一年多小毛病不断，想着买辆进口车。一家人选好了车型，到4S店一问，说要想节前提车就得加价，而且加价后也要在加价的购车群体中排队，并不能保证很快能提上车。”她干脆放弃了换车的念头，“等提车正常后再说吧。”

记者走访北京市多个汽车品牌的4S店发现，“提车难”不同程度地存在，其中高端品牌的新能源车、部分品牌的新款高配车型以及SUV等现车相对紧俏，往往需要等待或加价购买。北京市朝阳区某4S店工作人员告诉记者，“想买也提不到车。各车型最快的也要8至12周才能提到车。提车慢挫伤了不少顾客的积极性，现在是看得多、买得少。”消费者认为经销商不给力，甚至怀疑其搞“饥饿营销”，但经销商普遍反映，拿不到现车，不仅消费者不满意，也影响车企、经销企业的营收。

业内人士指出，岁末年初通常是购车旺季，但受近期“提车难”以及经销商促销力度减弱等因素影响，汽车消费表现一般，中国汽车流通协会数据显示，2021年12月汽车消费指数为71.4，其中当月入店分指数为81.3，较上月略有上升；需求分指数和购买分指数则分别下降至78.6和82.7。

芯片短缺、物流阻滞

是哪些堵点导致了消费者“提车难”？

中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受本报记者采访时说，2021年下半年以来，全球范围内的芯片供应紧张，镍、钴、锂等新能源电池关键原材料价格大幅上涨，是导致国内汽车市场供应链不畅、交付周期延长的主要原因。

某新能源车品牌4S店工作人员对记者表示，过去一年，芯片短缺、动力电池供应不足一直制约着新车提车进度。“尽管近期‘芯荒’问题明显改善，但其他零部件产能受原材料涨价、国际疫情影响较大，给订车周期增加变数。加上快过年了，想尽快提车的消费者比较多，消费者提车难的问题比较突出。”

“除了‘缺芯’，过去一年里海运价格出现剧烈波动，海运成本昂贵、集装箱‘一箱难求’等，也对整车及零部件进出口造成负面影响。”许海东表示，在疫情影响下，全球海运价格上涨、集装箱短缺等物流难题，进一步延长了新车交付周期。此外，部分进口车生产基地受疫情影响较为严重，产能始终未得到有效恢复，相应车型的供应跟不上需求。据有关机构不完全统计，2021年，进口品牌车平均提车时间均有不同程度延迟，多数比其他年份推迟3个月以上。

在此背景下，部分厂商和经销商采取加价提车、削减优惠甚至降低配置的方法，由消费者为此“埋单”，甚至渲染焦虑等，使消费者对车市价格未来走向存有不必要的紧张情绪，愈发期待及早提车，加剧了供需矛盾。许海东表示，一些中高端品牌特别是进口品牌的经销商要求消费者“加价提车”，部分新能源车企利用财政补贴退坡作为噱头进行营销宣传，这些行为一定程度上也导致市场失序，增加了消费者的提车难度。

“目前不少消费者的心态还属于‘追涨不追跌’。厂商越是提价，经销商越是渲染焦虑，消费者就越是急切。一些原本不急于购车、正在等待观望的消费者也入市抢购，造成供给与需求之间进一步脱节。”许海东说。

供应正逐步改善

尽管面临消费者提车难、原材料涨价、芯片短缺等短期问题，中国汽车市场长期总体向好局面没有变。

工业和信息化部数据显示，2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势，为中国工业经济持续恢复发展贡献了重要力量。

针对汽车芯片短缺的问题，工业和信息化部部长肖亚庆近日表示，将着力打通重点产品供给“堵点”“卡点”，集中力量解决汽车等领域芯片短缺问题，畅通关键零部件供应渠道。工信部明确，将全力以赴维护汽车工业平稳健康运行，加大力度推动新能源汽车和智能网联企业发展，提高产业链供应链稳定性和竞争力。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达介绍，2021年全国集成电路产量较上年增长33.3%，汽车芯片供应正逐渐加大。业内人士认为，供应链“强筋健骨”，芯片产量稳步增长，将为新车交付提供坚强保障。

去年以来，有关部门多次出台政策鼓励汽车消费。下一步，如何改善汽车供给，推动市场平稳运行和行业健康发展？

一方面，要做好市场监管。许海东表示，部分车企不合理的营销和竞价策略不仅影响到消费者权益，也压缩了车企自身利润空间。“要切实维护市场秩序，加强对厂家和经销商的管理，防止个别从业者利用原材料短缺、政策环境变化等向消费者散布焦虑情绪、大搞‘加价提车’等行为，从而保障好消费者权益。”许海东说。

另一方面，持续稳定和扩大汽车消费，需要政策支持打出“组合拳”。许海东表示，首先应做好保供稳价，确保供应链畅通，让想买车的消费者顺顺当当提上爱车，同时鼓励车企开发更多适合中国不同消费群体的车型，吸引潜在消费者。此外，继续推动汽车消费管理从购买管理转向使用管理，通过出台促进汽车消费的相应配套措施，切实解决消费者在使用环节面临的充电难、停车难等问题。“这样，消费者才会更愿意买车、用车。”

2022年，汽车市场供需两端是否有望进入上升通道？

中国汽车流通协会分析认为，2021年中国汽车市场复苏超过预期，向社会传达出市场触底反弹、进入上升通道的希望和信心。随着原材料供给持续改善、国内疫情得到有效防控，中国汽车市场将呈现恢复发展的良好势头。

“2022年上半年，全球芯片市场的供需紧平衡状态可能还会持续一段时间。下半年，随着全球芯片企业产能恢复、芯片国产化替代进程加速，‘芯荒’问题将得到有效缓解。同时，要看到还有众多消费者尚在观望或等待提车，这部分被供给不畅压抑的需求将在未来几个月内得到释放。总体看，今年汽车消费市场产销两旺的前景可期。”许海东说。

(责编：白宇、赵欣悦)