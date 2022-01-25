李 景

原标题：建设“无废城市”需凝聚合力

推进“无废城市”建设成为今年上海两会专题审议会上的一项重要议题，引发社会关注。

“无废城市”并非新概念，“无废”也绝非“零废”，作为一种先进的城市管理理念，它并不是要求没有固体废物产生，而是倡导固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物对环境的影响降至最低，以达到城市最终废弃量的最小化或近零目标。

自2019年以来，全国已有11个城市和5个特殊地区推进“无废城市”试点工作，带动了投资固体废物源头减量、资源化利用。目前，最终处置工程项目562项、1200亿元，取得较好生态效益，这证明了“无废城市”是系统解决固体废物问题的综合途径，也是推动城市绿色低碳发展的有效载体。

当前，各地“无废城市”建设仍面临一些共性问题。比如，城市固废产量增幅居高不下、固废综合利用渠道不畅、基础数据标准体系支撑不足、行业监管机制供给尚不匹配等。“无废城市”建设作为一项系统性工程，并非某个部门或某个群体的任务，靠单打独斗很难实现实质性突破，要凝聚全社会共识合力持续推进。

政府要系统性规划，形成行政效能合力。面对“无废城市”这样复杂长远的工程，需要政府做好各项规划，包括设定量化指标及阶段目标、完善监管标准体系建设、协调与分配各部门职责并建立联动机制，充分发挥好政府的作用，才能形成长效管理机制。

企业要承担社会责任，配合监管部门形成治理合力。作为生产主体，企业要对产品全生命周期负责，要从源头创新产品的绿色设计与生产，建设与产品销售量相匹配的固废回收体系，推动产品生产向“生产—消费—处置”的闭环模式转型，尽早实现经济、社会、生态效益的有机统一。

公众也要主动参与，形成社会共治。公众在生态文明建设过程中扮演着重要角色，固废的源头治理有赖于每一个人的努力。要进一步加大宣传力度，培育公众“无废”意识，养成垃圾分类、减少浪费等绿色友好的价值观念和消费习惯，凝心聚力营造氛围，实现城市固体废物在整个社会的良性循环，让每个公民都成为“无废城市”建设的实践者、助力者与最终受益者。

(责编：申佳平、陈键)