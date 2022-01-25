杨海泉

原标题：助力最不发达国家融入全球经济

从世界贸易组织（WTO）获悉，1月18日至20日，第十届中国加入世贸组织圆桌会议以线上形式举行。会议庆祝旨在援助最不发达国家加入世贸组织的“中国项目”成立十周年，与会者探讨了“中国项目”对最不发达国家入世所发挥的重要作用及影响，并讨论了该项目的未来方向。会议还审查评估了1995年以来作为最不发达国家加入世贸组织的尼泊尔、柬埔寨、佛得角、萨摩亚、瓦努阿图、老挝、也门、利比里亚和阿富汗等9个国家的入世成果。

据世贸组织网站资料介绍，2011年7月14日，中国政府与世贸组织签署一项谅解备忘录，建立了旨在加强最不发达国家对世贸组织参与度的“中国项目”。最不发达国家往往面临一系列独特的挑战，需要专门的技术和能力建设援助，以便推动加入世贸组织所需的改革。“中国项目”自成立以来展示了独特的价值，包括通过五大支柱协助，有针对性地向最不发达国家提供申请入世所需的技术和能力建设援助。这些援助包括资助入世实习计划、举办旨在促进和推动最不发达国家入世谈判的年度圆桌会议等。10年来，“中国项目”为支持最不发达国家入世奠定了坚实的基础，该项目年度圆桌会议通过分享入世经验，以及持续讨论入世对多边贸易体制的贡献及加强能力建设等，为申请加入世贸组织的最不发达国家提供了一个宝贵的平台。

此次会议聚焦加入世贸组织的最不发达国家的未来，以及“中国项目”自2011年7月成立以来所取得的主要成就。来自科摩罗、东帝汶、也门、老挝和柬埔寨等最不发达国家的代表讨论了各自的入世经验，以及最不发达国家在入世过程中面临的挑战等。

世贸组织总干事伊维拉感谢中国长期以来对“中国项目”的坚定承诺。她表示，“中国项目”对最不发达国家避免被多边贸易体制边缘化，以及帮助这些国家及其人民融入全球贸易主流，均带来了切实利益和受关注度。伊维拉强调，过去10年来在“中国项目”下开展的关键活动，如为入世谈判代表提供交流经验教训的平台、支持世贸组织实习项目等，为支持最不发达国家更有效地参与多边贸易体制作出了贡献。

乍得贸易和工业部长兼世贸组织最不发达国家集团协调员阿里·坎帕德表示，所有最不发达国家都渴望加入世贸组织，其目标是能够融入全球经济，以及充分利用国际贸易来促进自身发展。加入世贸组织并不仅仅是“走过场”，它涉及一系列内部改革及诸多挑战，而最不发达国家有时很难独自进行这些改革。因此，“中国项目”圆桌会议对最不发达国家入世具有重要意义。

利比里亚商务部长马瓦恩·迪格斯感谢中国通过“中国项目”向最不发达国家入世提供的一贯和坚定的支持。她指出，得益于该项目所提供的支持，利比里亚2016年加入世贸组织，成为最新入世的成员之一。

(责编：申佳平、陈键)