娄飞鹏

原标题：用好货币政策支持稳增长

近日举行的金融统计数据新闻发布会提出，2022年将坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，稳定宏观经济大盘，为推动经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

从2021年情况看，我国经济增速呈现前高后低的态势。货币政策在稳健的同时，强化跨周期调节，引导金融稳固支持实体经济。2021年上半年，面对国内经济增长积极因素较多的情况，货币政策在保持流动性合理充裕的同时，优化存款利率监管，着力优化信贷结构、降低融资成本。2021年下半年，面对经济发展中需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，货币政策通过两次降准、降低支农支小再贷款利率、增加支小再贷款额度、创设碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款等加力推动经济恢复。

今年初，中国人民银行下调中期借贷便利（MLF）和逆回购利率，贷款市场报价利率（LPR）下调，充分利用一季度银行信贷投放高峰，降低融资成本，不失为有效应对经济下行压力的重要之举。

发展是解决所有问题的关键。实现高质量发展，既需要推动经济实现质的稳步提升，也离不开量的合理增长。2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。其中，灵活精准、合理适度的货币政策发挥了不可或缺的积极作用。这不仅推动了宏观杠杆率稳中有降，也为货币政策更好发挥宏观调控作用创造了空间，为金融体系加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持创造了空间。

当前，我国经济面临下行压力。从消费、投资、出口“三驾马车”看，消费对经济增长的拉动作用虽不断提高，但仍低于疫情前水平。受居民收入总体增长较慢、中低收入群体增长慢、收入差距有所扩大等因素影响，消费恢复存在动力不足问题。房地产投资、基础设施建设投资同比增速都明显减弱，不仅造成投资需求减弱，还导致对经济增长的拉动作用减弱。出口在过去两年对经济增长贡献率较大，但受未来全球疫情发展仍然存在较大不确定性等因素影响，也面临较大的不确定性。

在这种情况下，货币政策作为重要的宏观调控政策，按照中央经济工作会议的总体部署，必须担负起稳定宏观经济的责任，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。在总体思路上，货币政策要把控好稳健、灵活和适度的关系；在具体操作上，要围绕总量充足发力，瞄准结构精准发力，看准时点靠前发力。总量方面，把货币政策工具箱开得再大一些，保持流动性合理充裕，保持信贷总量稳定增长。结构方面，致广大而尽精微，结构性货币政策工具做好“加法”，引导加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度。时点方面，考虑到上半年稳增长压力更大，政策发挥作用存在时滞等因素，政策操作需注重前瞻性，靠前发力。

新冠肺炎疫情发生以来，面对主要发达经济体实施超宽松货币政策，我国货币政策坚持以我为主，保持稳健。这种货币政策操作不仅有效助推了疫情应对，有效引导金融提升服务实体经济的质量和效率，也从跨周期角度为后续货币政策操作留下了空间。面对国内当前的稳增长压力，货币政策应在充分发掘自身潜力，稳定信贷增长，优化信贷结构，降低融资成本，推动汇率稳定，防控金融风险的同时，也需要与财政政策等政策做好协调联动，共同提振市场信心，稳定经济增长。

（作者系国家信息中心博士后、中国邮政储蓄银行研究员）

(责编：申佳平、陈键)