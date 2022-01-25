乔金亮

原标题：农业保供离不开产业升级

在落实具体品种保供举措的同时，有必要完善农业全产业链体系建设，加快推动产业升级，以增加农产品供给体系对需求变化的适应性。要加快建立农业市场信息长期监测预警体系；加快建立农业补贴与农资价格联动机制；完善产地仓储保鲜冷链建设。

春节临近，农产品保供稳价依然是社会关心的热点。商务部表示，将会同有关部门向部分省区市投放中央储备牛羊肉，适时组织冬储菜等生活必需品投放。农业农村部表示，将主攻产地冷藏保鲜设施建设，建设更加畅通有效的现代农产品流通体系。

综合看，春节和以后一段时间，全国肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。2021年全国农林牧渔业增加值比上年增长7.1%，是近年来增幅最大的一年。眼下，柑橘等大量上市，苹果、梨等库存充裕，水果市场总量足、品种多。当前，全国蔬菜在田面积同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应量同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。这一组组数据折射出底气所在。

不过，“菜篮子”保供稳价并非高枕无忧。日前，农业农村部、国家发展改革委等对36个城市“菜篮子”市长负责制落实情况进行了考核。总体看，各城市“菜篮子”产品调控保障能力逐步增强。但部分城市也暴露出自给能力下降，受新冠肺炎疫情、极端天气等影响，一些“菜篮子”品种价格短期上涨等问题。今年稳产保供任务重，后期部分地区可能会出现阶段性不利天气，农产品保供稳价面临的压力较往年偏大。

展望全年，结构性、品种性问题依然存在。蔬菜总量问题不大，就怕出现季节性、区域性短缺，应紧盯灾害性极端天气，强化生产监测预警，制定应急保供预案。生猪产能调控机制已经建立，重点是分级落实产能调控责任，稳定环保、用地等长效性支持政策。这几年牛羊肉产需缺口越来越大，要实施肉牛肉羊生产发展行动，提升稳定供给能力。

在落实具体品种保供举措的同时，有必要完善农业全产业链体系建设，加快推动产业升级，以增加农产品供给体系对需求变化的适应性。

要加快建立农业市场信息长期监测预警体系。汲取生猪供给波动的教训，对标国外农业信息监测预警体系，应用大数据等新兴信息技术，变事后调节为事前引导，既防大涨也要防大跌。蔬菜方面，明确重点品种和区域，支持大中城市提高蔬菜自给率，加强产销有效衔接。生猪方面，收集发布产能、生产、价格等信息，围绕母猪存栏等核心指标，引导养殖场户合理调节产能，防止大起大落。

要加快建立农业补贴与农资价格联动机制。2021年以来农资价格上涨明显，眼下化肥价格虽比高峰时有回落，但总体仍偏高。当前，全国大部分地区处于春耕生产准备阶段。要建立完善农业补贴与农资价格联动机制，明确联动条件、范围、幅度，及时给予实际种地农民补贴，避免强农惠农富农政策被农资涨价因素冲减。

要完善产地仓储保鲜冷链建设。设施农业让农产品生产实现了周年供应，但是，丰收在田不等于餐桌无虞，周年供应不等于均衡上市。农产品供求受多重因素影响，从产地到餐桌的路很长。近年来，设施农业产能增长迅速，但仓储保鲜能力明显不足。减少价格波动，必须依靠农业生产条件改善、仓储保鲜冷链建设等措施，这是个长期的过程。对县域来说，要针对大流通的需要，结合田头市场建设，布局一批节能型贮藏库，形成农产品流通“蓄水池”。

(责编：申佳平、陈键)