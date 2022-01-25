黄俊毅

原标题：猪价下跌周期何时结束

广西东兴市市民正在一处菜市场内买肉。 新华社记者 曹祎铭摄

农业农村部监测数据显示，1月20日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.81元/公斤，比2021年12月30日的23.17元/公斤下跌了5.87%。

新年伊始，全国猪肉供应形势怎样？养猪行业盈亏情况如何？猪价向上拐点是否已经来临？带着这些问题，记者采访了业内有关人士。

猪肉供应仍然充裕

“2022年上半年全国商品猪供给充裕特征依然明显，部分时间可能会明显供过于求。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

全国能繁母猪存栏量在2021年6月份达到年内峰值4564万头后，受猪价回落养殖场主动调减产能的影响，7月份开始连续6个月回落，但11月份猪价明显反弹后，能繁母猪产能调减速度开始明显放缓。因此，当前生猪产能虽然同比增幅有所收窄，但仍然呈增加趋势。由于淘汰较多的是产能落后的三元杂母猪以及产能较低的二元母猪，现有存栏能繁母猪性能得以优化提升，2022年上半年商品猪供给充裕特征依然明显。

在北京新发地农产品批发市场，2021年12月份白条猪日均上市量为1952.48头，比2020年同期的1273.48头增长53.32%，比2019年同期的1597.55头增长22.22%，比2018年同期的1902.10头增长2.65%。

“2018年是生猪供应最充足的年份，也是北京新发地市场肉类交易最火爆的年份。2020年12月份白条猪销量超过了此前毛猪供应最充足年份的同期，说明当前生猪供应充足的程度与供应过剩的年份没有明显区别。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

朱增勇告诉记者，自2021年9月份开始，全国定点屠宰企业生猪月屠宰量均在2500万头以上，12月份屠宰量同比增幅超过40%，处于全年高位，预计2022年1月份生猪屠宰量将会高于2021年12月份。受2021年10月份和11月份猪价回升影响，不少养殖场惜售，压栏大猪量较大，12月份压栏大猪开始陆续出栏，也增加了猪肉供给。

自繁自养开始亏损

从生猪养殖成本看，历来自繁自养要低于外购仔猪，近来却出现自繁自养小幅亏损、外购仔猪养殖小幅盈利的怪现象，原因在于外购仔猪养殖户成本明显回落，而自繁自养养殖户成本依然处于高位。

朱增勇告诉记者，自2003年6月份以来，我国生猪价格波动经历了4个完整周期。这4个完整周期是2003年6月至2006年5月、2006年6月至2009年5月、2009年6月至2014年4月、2014年5月至2018年5月。4个完整周期持续时间分别是36个月、36个月、59个月和49个月。每个完整周期包括上升阶段、下跌阶段，时间跨度呈逐步拉长的趋势。

从不同周期生猪月度平均价格峰值来看，第1个周期生猪价格高点在2004年9月份，为9.59元/公斤。第2个周期生猪价格高点在2008年4月份，为16.87元/公斤，较第1个周期最高价格上涨76%，有24个月高于上一轮周期高点。第3个周期生猪价格高点达19.68元/公斤，较上一周期高点上涨17%，有10个月高于上一轮价格周期高点。第4个周期生猪价格高点为20.45元/公斤，较上一轮周期高点上涨3.9%。目前正运行第5轮周期。

2021年3月份，外购仔猪养殖户开始亏损，6月份创每头1400元亏损高位；自繁自养养殖户6月份开始亏损，10月中上旬亏损达到每头780元左右。从2021年全年来看，自繁自养养殖户每头小幅盈利300余元，外购仔猪养殖户每头亏损500余元。

不过，受猪价回落影响，仔猪价格持续下跌，2021年10月初跌至年内低位，1头10公斤左右的仔猪价格只需要150元左右，带动外购仔猪养殖成本明显回落。从10月份开始，外购仔猪养殖成本开始低于自繁自养养殖户成本。年末仔猪价格有所回升，成本约在200元至400元/头，外购仔猪养殖成本仍然低于自繁自养养殖户成本。受2021年12月份猪价回落影响，12月中下旬出栏1头120公斤的商品猪，自繁自养养殖户开始小幅亏损，而外购仔猪养殖户依然小幅盈利200元左右。

“由于外购仔猪养殖户四季度购买仔猪成本较低，从2022年市场风险来看，外购仔猪养殖户亏损风险将小于自繁自养养殖户。”朱增勇说。

上升周期何时到来

“新一轮的猪周期可能要等到2023年上半年。”对于生猪养殖行业普遍关心的猪价何时走出下跌周期的问题，朱增勇如是说。

自2021年10月第2周起，全国猪价连续8周明显反弹，由11.54元/公斤反弹至18.33元/公斤。一些养殖户认为猪价下跌周期结束了，开始惜售。朱增勇表示，自2003年6月份以来，我国生猪价格已经历了4个完整周期，每一轮周期都长达数年。2021年10月份以后猪价反弹主要原因一是超跌，二是国家两轮冻猪肉收储提振，三是腊肉腌制提前和家庭食品储备提升了大猪的消费需求，四是猪肉进口下降。

当前，生猪和猪肉价格在大幅反弹后连续回调。农业农村部监测500个集贸市场生猪价格自2021年12月第2周连续回落，到2022年1月第1周价格为16.59元/公斤，环比下跌2.0%，同比下跌53.9%。猪价下跌的原因主要是2021年四季度生猪供给明显增长的局面没有改变。从12月中旬开始，规模养猪场尤其是上市企业，为完成全年出栏任务，加大了生猪出栏量，而中小规模户前期压栏大猪也开始集中出栏。屠宰企业利用出栏增加机会开始压价，同时腊肉腌制逐渐接近尾声，加上冻品出库冲击鲜销市场，消费对市场价格的支撑走弱。

“从北京新发地市场看，每年春节之前的这个时间段，白条猪上市量都会达到全年高点。从目前白条猪的供应能力来看，今年腊月会大于需求，春节之前肉价上涨的概率并不大。”刘通说。近期生猪价格处于上涨乏力的状态，能够维持在养殖场的盈亏平衡点附近就已经是不错的了。养殖场可以趁着当前生猪价格相对稳定的时机，适当淘汰那些低产能的母猪，尽快转变供应过剩的局面。

朱增勇表示，由于2021年二季度能繁母猪存栏处于较高水平，仔猪供给量持续保持高位，预示着2022年上半年市场供给依然呈现明显增加的态势，猪价春节后可能存在阶段性过快下跌的风险。周期低点可能会出现在四五月份，价格可能较行业平均成本线低30%左右。鉴于自2021年三季度末能繁母猪产能开始下降，预计自2022年三季度起猪肉供需过剩形势将会逐渐好转，2023年上半年可能进入新一轮的猪周期。

(责编：申佳平、陈键)