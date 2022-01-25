康琼艳

原标题：“种草笔记”要真实

如今，越来越多消费者习惯在消费之前参考网上的“种草笔记”，期待“过来人”在价格品质、使用体验、注意事项等方面提供有价值的信息。消费者货比三家的心理，使得“种草经济”蔚然成风，以网红探店、开箱测评、好物分享为代表的各类“种草笔记”几乎渗透到生活的方方面面。

然而，不少“种草笔记”以分享之名行营销之实，不仅没能提升消费体验，反而把分享当成“割韭菜”的利器，严重透支了消费者的信任。呼唤“种草笔记”回归本真，莫让“假草”透支信任，是每一位消费者的迫切心愿。

真实是“种草笔记”的生命线。约好友吃饭，打开手机搜索附近的美食排行榜；对某个色号的口红心仪已久，翻一翻美妆博主的试色笔记；安排全家出游，先看看热门打卡地的素人分享……人们对“种草笔记”的青睐很大程度上源于其自发分享的真实性。相较于明星代言、网红带货，来自素人的反馈由于不牵涉利益，往往更加中立客观，既能帮助大家找到适合自己的商品，又能避免“踩坑”。

来自第一人称的评价对促成消费行为有着天然优势，“种草经济”的兴起正是源于对第一人称分享的信赖。也正因此，一些商家顺势将营销的触角从网红大V拓展到普通人群体，有的甚至不需体验任何产品，只要复制商家提供的图文模板，即可发布笔记，获得报酬。

营销无可厚非，但不能以折损消费者的信任为代价。用户信任是“种草经济”跃上风口的流量密码，保持真实则是“种草笔记”应当始终坚守的底线。利益驱动下的“种草笔记”背离分享的初衷，数据注水、过度宣传、弄虚作假等问题频频挑战消费者的甄别能力，也让网络世界精心构筑起的信任空间遭受考验。如果商品品质不过关，即便有再巧妙的说辞、再美丽的滤镜也无法赢得消费者的认可，还会破坏市场秩序、影响商家声誉。

从最初的“好评返现”到包含品牌方、中介、素人用户、水军等各方密切联动的完整链条，“种草笔记”已经发展为一个庞大的灰色产业。要想彻底铲除“假草”，不能仅靠“种草人”的自觉，还需要多方协作形成合力。

互联网平台作为“种草笔记”发布的第一道关口，应当切实担负起监督责任，通过更先进的技术、更合理的规则捍卫社区生态，避免“种草笔记”沦为“坑人指南”。完善的市场监管机制和法律法规是杜绝虚假营销的有力武器。2021年12月22日，中央网信办部署开展“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动，重点整治雇佣专业写手和网络水军虚构“种草笔记”“网红测评”等现象，“种草经济”迎来强监管。

随着互联网经济的深度发展，“种草笔记”在激发购物意愿、引导消费决策方面扮演着愈加重要的角色。期待“种草笔记”能够珍惜信任、去伪存真，用更多真实的体验、可靠的判断、贴心的提示服务社会大众，真正成为消费者不可或缺的“购物指南”。

(责编：申佳平、陈键)