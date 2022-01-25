宋宇晟

原标题：从路边摊到一年卖出500亿，螺蛳粉是如何做到的？

2021柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元，其中袋装柳州螺蛳粉销售收入超151亿元。

最近，广西柳州市商务局公开的数据“震惊”了众多网友。这种闻起来一股臭味的地方小吃，是如何让这么多老饕欲罢不能的？

资料图：民众用手机拍摄螺蛳粉展示图。 朱柳融 摄

只有几十年历史的“非遗”

我们还是先从柳州人的饮食习惯说起。

在柳州人的食谱上，螺蛳和米粉都是当地人的心头好。而把米粉和螺蛳结合起来制作螺蛳粉，则是柳州民间的一大创造。

上世纪七八十年代柳州的夜市逐步繁荣，不少食客在吃米粉的时候有意无意要求在自己的米粉里加入鲜辣螺蛳汤。久而久之，摊主们开始尝试用螺蛳汤煮米粉。柳州螺蛳粉也就此诞生。

资料图：螺蛳粉仿真模型。 朱柳融 摄

不过，这种只有几十年历史的地方小吃，却蕴含着浓厚的柳州元素。

比如，嗍田螺自古就是柳州人的爱好，螺蛳粉中酸笋的加工手法更是曾出现在《舌尖上的中国》的“祖传的绝招”。

正由于这些元素，在2021年公布的第五批国家级非遗名录中，柳州螺蛳粉制作技艺也位列其中。

从路边摊变身“网红”

本来，这种具有独特口味的小吃只出现在柳州一带的街头小摊。

软韧爽口的米粉，配上酸笋、花生、腐竹、酸豆角以及时令蔬菜，再浇上熬制的螺蛳汤……一股独特的气味让食客上头。

微博截图

而这股味道的“灵魂”就是酸笋。

2012年《舌尖上的中国》的热播，让众多中国人了解到酸笋这种用传统方法腌制的食物。

似乎就是一夜之间，螺蛳粉“走出”了广西，进入了全国消费者的视野，街边的螺蛳粉店铺也开到了全国各地。

《舌尖上的中国》截图。

2020年疫情期间，螺蛳粉又成为守在直播间前一众网友的争相订购的美味。不少网友还在社交媒体催发货，相关话题也一度登上热搜。

当螺蛳粉遇见“工业思维”

螺蛳粉为什么能从路边小摊一路火到一年卖出500亿元？

今天看来，这和柳州的“工业思维”密切相关。

作为一座长期以汽车、钢铁、机械制造为优势产业的城市，“工业思维”给柳州提供了新的思路。

十几年前，柳州市就鼓励商家到北京、上海等大城市开店。虽然现煮现卖的模式能让食客尝到正宗的柳州螺蛳粉，但由于许多食材只能空运，大大增加了经营成本。

这样的困境此后因袋装螺蛳粉的出现与量产得以解决。2014年，第一家袋装螺蛳粉企业诞生。此后，柳州陆续出台一系列螺蛳粉生产标准和发展规划。

资料图：工作人员在包装螺蛳粉。 林馨 摄

当螺蛳粉能用“袋装”时，老饕们即便宅在家中也能吃到美味的街边小吃。事实上，彼时的袋装螺蛳粉已经有了最近大热的预制菜的影子。

年销售收入突破500亿后，螺蛳粉的未来在何方？

据当地媒体报道，柳州市商务局相关负责人表示，今年，将推动柳州螺蛳粉企业集群化规模化发展、产业规模不断壮大、培育龙头企业、科技创新能力显著增强、品牌知名度持续提升、食品安全保障体系进一步完善，做实柳州螺蛳粉这个特色产业，在推动补链延链强链上下功夫，使全产业链健康发展、高质量发展，实现规上螺蛳粉工业产值增长20%以上的目标。(完)

(责编：申佳平、陈键)