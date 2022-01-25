李金磊

原标题：中国新观察|全球第四！人民币超日元，意味着什么？

“人民币成为全球第四大活跃货币”冲上热搜。

根据环球银行金融电信协会(SWIFT)最新数据显示，2021年12月，人民币在国际支付中的份额占比升至第四。这也是自2015年8月以来，人民币国际支付全球排名首次超越日元，跻身全球前四大活跃货币。

超越日元，人民币成为全球第四大活跃货币，原因何在？又意味着什么？应该如何看待此次变化？中国外汇投资研究院院长谭雅玲接受中新网“中国新观察”栏目采访，对此进行解读。

访谈实录摘编如下：

中新网记者：SWIFT数据显示，2021年12月，人民币全球支付占比升至2.7%，自2015年8月以来首次超越日元(2.58%)，跻身全球前四大活跃货币。原因何在？这意味着什么？

谭雅玲：第一，说明在面临疫情冲击和逆全球化压力之下，中国经济形势稳定恢复，经济增长和外贸形势相对都比较好，尤其是2021年中国经济规模突破114万亿元，外贸增长20%以上，外贸发展良好，这是人民币支付使用排名提升的重要因素。

第二，说明中国近几年“一带一路”取得重要进展，“一带一路”沿线国家是人民币支付使用的重要的平台，有助于扩大人民币结算的空间。

第三，人民币在国际支付中的份额占比升至第四，这跟中国自身的努力和人民币可信赖度和信誉度比较高有关系，中国经济改革和金融开放的努力得到了更多的认可。此外，主要发达国家货币不稳定性相对比较强，伴随着人民币升值，更多的国家愿意接受人民币结算。

反观日元，日元本身在国际货币体系当中在走下坡路，这两年日本经济不太好，再加上日本疫情相对比较严重，这都会限制日元的流通性和使用率。日元处于下降周期，人民币处于上升周期，此消彼长，人民币排位得以超越日元。

资料图。

中新网记者：人民币跻身全球前四大活跃货币，有观点认为，人民币更受欢迎，这是具有历史意义的一次飞跃；也有观点认为，人民币全球支付占比与中国经济体量、贸易量仍不匹配，前三位的美元、欧元、英镑占比分别为40.51%、36.65%、5.89%，我们应该如何看待此次变化？

谭雅玲：人民币在国际支付中的排位升至第四，这只是人民币国际化的一小步，而不是说人民币国际化已经来临。我们需要保持平和的心态，客观、理性地来全面看待这种变化。

第一，从国际支付份额来看，目前，人民币的占比还是非常小的，尤其是相对于美元、欧元国际支付份额，还有很大的差距。

第二，从资质来看，前三个货币都是可自由兑换货币、国际化货币，而人民币依然是本币，并不是可自由兑换的货币，只有国际收支特别提款权(SDR)的资质。这是一个最大的差异。

所以，我们不能盲目乐观。尤其是人民币国际支付排位提升，一个重要的背景是人民币在升值，从去年到现在，人民币波动升值，从6.5元时代到现在来到了6.3元时代，货币相对升值，其他国家使用人民币结算的意愿就会增强。

但是，人民币升值，也给中国经济带来压制效应，不利于外贸，而且外贸企业还面临原材料价格上涨、海运价格上涨、人工价格上涨，几重因素叠加的情况下，外贸企业实际利润越来越少。所以，外贸企业今年要准备过大坎。

工作人员清点货币。(资料图) 中新社记者 张云 摄

中新网记者：2021年下半年以来，人民币出现了一定程度升值，目前已经升破6.34。您如何预测2022年人民币汇率走势？企业机构该如何应对？

谭雅玲：今年的汇率走势，双向波动可能会比较明显。在双向波动当中，人民币偏贬值的修正可能会突出一点。人民币过度升值后预计会有修复性的行情。

这里有一个比较大的麻烦就是，今年美联储或将采取更加激进的加息缩表组合以提振经济，如果美联储加息美元升值的话，可能对美国的经济或企业会带来不良影响，而且，今年是美国中期选举之年，所以美元贬值还存在着比较大的可能，这个风险是不可低估的。

可以看到，从年初走到现在，美元贬值的态势是非常明显的，美元指数下降。如果美元贬值的话，人民币就是偏升值了，所以这个风险我们还是要有所提防，避免外贸企业成本均衡点失调。

对于企业来说，要做好应对的准备，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为。

宁波港口一景。 沈颖俊 摄

中新网记者：数据还显示，2021年第三季度，人民币在全球外汇储备中的份额提高到2.66%，创下新高，居全球第五位。摩根士丹利研究部预测，预计到2030年，人民币有望成为仅次于美元和欧元的第三大储备货币。您觉得美元、欧元、人民币“三分天下”时代还有多远？

谭雅玲：人民币目前还是本币，不是可自由兑换的货币。在不可自由兑换的前提下被融入了SDR，而且，国际支付和外汇储备中的份额提升，说明了人民币的信誉赢得了世界。

但是，我们还要有清醒的认识，人民币2%多的占比跟前几位的差距还是太多，所以，市场要避免情绪化，回归基本常识和基本逻辑。国际是有标准的，国情是有个性的，个性并不代表国际的标准。

中国经济到现在为止发展得比较好，但面临周期性、结构性的风险压力。所以我们还是要理性看待，对自己的货币定位要有一个准确的判断，人民币要真正成为最终可自由兑换货币、国际化的货币，任重而道远。

中国要从发展中国家成为发达国家，奋斗的路途还十分遥远。促进人民币国际化，一方面要努力提升中国经济实力和人均水平，另一方面要不断完善金融外汇市场，扩大对外开放。(完)

(责编：申佳平、陈键)