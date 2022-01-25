金观平

原标题：有效化解需求收缩压力

国内外市场需求对稳定经济运行发挥着重要作用。在复杂严峻的国际环境和国内新冠肺炎疫情散发等多重考验下，采取有效措施破解需求收缩压力，成为当前我国经济发展的重要任务之一。

从国内市场看，必须正视当前疫情散发、消费总体偏弱和投资低于预期等突出问题。居民消费受到局部散发疫情持续扰动，投资稳定增长面临一些要素制约，这都给2022年经济稳定增长带来压力。

从国际市场看，虽然2021年我国外贸快速增长并创下历史新高，但在疫情冲击下，世界经济脆弱复苏，外需增长乏力，缺芯、缺柜、缺工等“三缺”问题和运费、原材料成本、能源价格、人民币汇率上升等“四升”问题直接加重企业负担。同时，支撑去年外贸高增长的订单回流、价格上涨等阶段性因素难以持续，叠加超高基数影响，做好2022年稳外贸工作，仍然存在不小挑战。

化解需求收缩的压力，关键还是要把思想和行动统一到中央经济工作会议的总体要求和政策取向上来，坚持稳字当头、稳中求进，尤其是需要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

要用好投资政策和消费政策工具，特别是落实即将出台的扩大内需战略纲要，更好发挥消费对经济发展的基础性作用，增强投资对优化供给结构的关键性作用。

一方面，要全面促进消费恢复。通过稳步提高消费水平和优化消费结构，促进传统消费提质扩容，推动新型消费加快成长等举措持续释放消费潜力。特别是要通过健全县域商业体系、建设一刻钟便民生活圈、提升城市商业能级、组织开展系列促消费活动等措施补齐城乡流通短板，培育消费新业态新模式，促进消费升级。

另一方面，需要拓展有效投资。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，推进重大工程建设，扩大战略性新兴产业集群投资，促进落实区域重大战略和区域协调发展战略投资。另外，也要完善社会民生底线政策，落实好就业优先政策，推动新的生育政策落地见效，推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度。

同时，还要持续深入推进稳外贸政策。这需要把外贸创新发展放在更加突出的位置上，进一步推进科技创新、制度创新、模式和业态创新，加快培育参与国际合作和竞争的新优势。也要保障产业链供应链稳定畅通。通过支持外贸企业强化产业链供应链衔接，推动加工贸易稳定发展，培育外贸转型升级基地、国家进口贸易促进创新示范区等各类平台，切实解决或缓解一些重点原材料和中间产品全球供应依旧短缺、港口运行和人员往来仍然不畅，以及全球产业链供应链堵、断等问题。

此外，还要着眼于形成强大国内市场、畅通国内国际双循环，在促进内外贸一体化方面下功夫。近日，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，从完善制度体系、增强发展能力、加快内外贸融合发展、完善保障措施等方面提出要求。相信随着有关工作措施逐步到位，市场主体内外贸一体化发展水平进一步提升，制约需求的桎梏将得到有效破解，从而实现内外贸高效运行、融合发展。

(责编：申佳平、陈键)