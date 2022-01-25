敖 蓉

原标题：保障好共享用工的劳动者权益

春节将至，商超、家政等部分服务行业用工需求明显增加，同时，很多生产春耕农资、防疫用品等的制造业企业，需要加班加点扩大生产，出现了阶段性缺工。为应对阶段性缺工问题，北京、浙江、湖北、安徽等地搭建了共享用工平台，服务企业与企业、企业与求职者之间的供需对接。

共享用工为阶段性缺工企业与春节期间富余员工较多企业之间，建立了员工余缺调剂的桥梁，起到了稳定企业劳动关系、增加员工收入等作用，也保障了物资生产、商超快递等重点行业的平稳运转，有助于节日期间市场保供稳价。

共享用工模式能否具有长久生命力，关键在于劳动者权益是否得到保障。基于企业生产经营成本、效益的优化利用，共享用工盘活了人力资源，让企业和员工有事可做、有钱可赚。不过，需要明确的是，在共享用工模式的具体运作中，劳动者的个人意愿应当占据主导地位。由于劳动者的工作地点、工作内容、劳动报酬、劳动条件等都可能发生变化，须征求劳动者的意见，并得到其同意。在共享用工企业间“出借”行为与“借人”行为的过程中，职工既有知情权，也有否决权。“出借”员工的劳动关系如何界定，薪酬发放标准、休息休假等权利能否得到保障，遇到工伤等突发情况能否得到妥善解决，也应在调剂之前予以明确，让劳动者心中有数。

特别是工资如何发放，是劳动者最关注的现实问题。相关部门明确规定，缺工企业应当及时将劳动者的劳动报酬结算给原企业，由原企业按时足额支付劳动者劳动报酬和为劳动者缴纳社会保险费，不得克扣劳动者的劳动报酬，不得以任何名目从中收取费用。这种发薪方式，明确了原企业与劳动者之间的劳动关系，减少了原企业担心长期培养出来的熟练员工因共享而流失的疑虑，也保障了劳动者在遇到工伤事故等意外时，应由原企业承担工伤保险责任，补偿办法可与缺工企业约定。因此，必须不折不扣落实。

共享用工模式仍处在发展初期，还有更多规范亟待明确。同时，依托互联网应运而生的共享用工平台更是新生事物，对应着广阔的市场需求，只有保障好共享用工过程中的劳动者权益，才能被更多人接纳，为就业扩容提质发挥积极作用。

(责编：申佳平、陈键)