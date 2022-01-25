李 禾

原标题：生态环境部：“十四五”重在补短板 不鼓励追求过高优良水体比例

作为“十四五”的开局之年，2021年，我国地表水优良水质断面比例达到84.9%。

1月24日，在生态环境部召开的新闻发布会上，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波说：“十四五”时期优良水体比例目标定为85%，与2021年的优良水质比例接近，这实际上发出了一个清晰的信号，即不鼓励各地追求过高的优良水体比例，希望把工作重心放在夯实工作基础，补齐水生态系统失衡等短板，提高质效上。

水生态系统失衡问题严重

2021年，全国地级及以上城市优良天数比例为87.5%，同比上升0.5个百分点；PM2.5浓度为30微克/立方米，同比下降9.1%；氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等4项主要污染物总量减排指标完成年度目标。

生态环境保护实现“十四五”起步之年的良好开局，水生态环境质量也保持持续改善的势头。2021年，全国地表水优良水质断面比例同比上升1.5个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为1.2%，同比下降0.6个百分点。2020年，长江干流水质第一次全线年均值达到Ⅱ类，并连续保持两年。2021年，黄河干流全线达到Ⅲ类水质，90%以上的断面达到Ⅱ类及以上水质。

水的理化指标是指温度、色度、pH值等水质的物理和化学特性等，考核优良水体比例是以水环境理化指标评价为主。张波说，我国水环境理化指标方面的治理成效相当显著，已接近或达到中等发达国家水平。但与中等发达国家相比还有一些明显短板，如一些地方生态用水保障明显不足，河流、湖泊断流干涸现象比较普遍，城乡面源污染治理存在瓶颈，重点湖泊蓝藻水华居高不下等。

“我国在水生态系统失衡方面的问题也很严重，这个突出短板不补上去，建设美丽中国的目标就很难全面实现。”张波强调，要防止水环境理化指标“单兵突击”的局面在“水”上出现，应重点突破水生态保护修复的难题。

开展长江流域水生态试点，打好黄河治理攻坚战

长江、黄河是我国的母亲河，探索建立长江流域的水生态保护机制是“突破保护修复难题”的重要方向。张波说：“十四五”时期，将在长江流域开展水生态试点，落实山水林田湖草沙系统治理的科学理念，建立以“水生态系统健康”指标为核心，以“水生境保护”“水环境保护”和“水资源保障”等三方面指标为支撑的指标体系。出台长江流域水生态考核办法及实施细则，开展评价考核试点等。

“水资源短缺是黄河流域的突出特点，要扭转在缺水地区发展大量高耗水行业的做法。”张波说，必须认清流域特点打好黄河治理攻坚战。

从黄河流域目前情况看，上游因人类活动少，污染并不突出，主要存在水生态方面的问题；中游部分地区污染最重，下游应关注入海口湿地生态保护等问题。

张波说，在黄河中游，工业园区污染治理要补欠账。工业企业进园区，园区建污水集中处理设施，并实现稳定达标排放等，“这些基础工作要做好”。沿黄省区相对来说经济并不那么发达，在城市环境基础设施建设、黑臭水体治理等方面存在短板。部分城市环境卫生管理粗放，污水、垃圾沿河倾倒甚至直排雨水管道的现象屡见不鲜，旱季“藏污纳垢”、汛期“零存整取”，城市面源污染严重。“通过加强工业园区污染治理和黑臭水体治理等，引导和推动黄河流域，尤其是中游地区加快补齐环境基础设施等短板。”张波说。

(责编：申佳平、陈键)