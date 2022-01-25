马爱平

原标题：寒冬腊月送“科技” 科技特派员下乡忙

在广袤的田野上，活跃着一支支科技特派员队伍，他们走村入户，指导春耕、提供帮助；他们不仅有“泥土气”，还有“科技范”，为农民带去新技术、新品种，教会农民种植养殖的新方法，更鼓起了农民的钱袋子，成为农民致富奔小康征程中传经送宝的“功臣”。

“泥腿教授”的“莓”好时光

腊月时分，安徽省阜阳市颍泉区闻集镇草莓产业发展基地里的大棚草莓到了成熟季。科技特派员、阜阳师范大学研究员兰伟便奔波于一个又一个大棚，被农民兄弟亲切地称为“泥腿教授”。

1月21日，已近中午，兰伟顾不上吃饭，又赶去颍泉区，一个农户种植的近百亩草莓植株很旺盛，坐果却很少，还出现了病虫害，他心急如焚。

“阜阳市颍泉区草莓种植面积从不足2000亩发展到现在的26000亩，平均亩产效益从当初的0.8万元提升到3.0万余元，种植技术从隔年不能重茬到五年不换棚，从建造草莓小镇到打造‘地方品牌’……这都与兰伟老师的帮助密不可分，他是我们闻集草莓的大功臣。”阜阳市颍泉区草莓协会副会长、阜阳市鸿福农业科技股份有限公司董事长刘文福感激地说。

13年来，兰伟带领团队围绕“小草莓，大产业”开展技术攻关，系统开展了草莓“早、密、简”优质高效栽培技术研究和应用推广，使本地草莓品种由1个提高到10个，春节前产量提高20%—30%，研究成果累计推广9.16万亩，农民累计增收2.1亿元。

田间地头酿出“甜蜜的事业”

凌晨五点，天刚蒙蒙亮，从杭州家中出发，经由出租车、首班高铁、大巴、小三轮、中巴，一路辗转，下午两三点抵达温州市文成县桂山乡。这是科技特派员，浙江大学教授王友明最熟悉的一条路线，像这样去一趟就是9个多小时的路程，他来回走了300多次，总行程超过32万公里。

“一年之计在于春”，2022年伊始，浙江大学派驻文成县的4位科技特派员深入田间地头，已经帮助企业解决了实际难题10个。

1月23日，王友明再次来到文成，走访了10余家养殖户及企业。夜里，他连夜又修改《关于加强顶层设计，助力文成中蜂产业提升与发展的建议》等5个建议。

2006年，37岁的王友明以省级科技特派员的身份来到文成县。在这里，一干就是16年。

逐花而居，追香逐蜜。“我现在干出味道来了，我希望能一直为文成农业发展服务……”16年，王友明早已把文成当成了自己的家。

“‘七叶一枝花’就像我的第三个孩子”

1月22日，在福建省光泽县寨里镇桃州村的承天农林发展有限公司七叶一枝花种苗繁育种植基地，一位干练清秀的女性正在地里忙得不亦乐乎。她就是科技特派员、福建省农业科学院高级农艺师苏海兰。

“这些年我们一直在研究和指导林下种植‘七叶一枝花’，它就像我的第三个孩子一样。”苏海兰说。2014年，福建省农科院选派她到南平市光泽县做科技帮扶，成了一名“扎”在田间地头的科技特派员。这一干就是8年。

龙岩市武平县一直有种植仙草和林下灵芝的传统，但以前产量低、效益差。苏海兰和同事走进武平县下坝乡露冕村邱福平的家，以他的基地为实验田，培育了仙草和灵芝的新品种。“现在，我已经成为了福建省优秀农村实用人才，我创办的合作社也成为了福建省科技企业，不但自己过上了好日子，还帮助全县2万户农民走上了幸福路。”邱福平高兴地说。

“2022年，我会继续扎根乡野，帮助乡亲们挑上现代农业科技这根‘金扁担’，在希望的田野上、青翠的山林里收获幸福花、富裕果。”苏海兰说。

(责编：申佳平、陈键)