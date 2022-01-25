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原标题：极端天气下，如何保障冬奥交通顺畅？

距北京冬奥会开幕还有近十天。如果期间遇到极端天气，交通如何护航冬奥？

1月20日，北京冬奥会极端天气综合交通保障应急联动演练顺利举行。科技日报记者从交通运输部相关部门了解到，此次演练共设置四大板块，包括涉奥公路地质灾害处置、铲冰除雪、冬奥公路交通事故救援、公共交通应急服务保障，涵22个科目，涉及7个演练场地。40余家单位参加演练，共投入参演力量近600人、机械设备187台套、救援直升机1架。

先进装备处置公路地质灾害

便携式高通量卫星站、无人机、雷达工程侦察车、全地形车、机械化桥等多种先进通信保障设备和应急抢险装备……

20日的演练，模拟了北京延庆区古龙路突发山体塌方，塌方量达1万余立方米，道路全幅阻断情况。

现场抢救汇集了大量先进装备技术。

据演练指挥部相关负责人介绍，涉奥公路地质灾害处置板块包含灾情侦察、滑坡体清理、机械化桥架设等多个科目。

由多种先进装备汇集的数字化、信息化手段，为指挥部准确提供了灾害现场各类信息，使决策人员迅速做出“降坡排险、立体协同、对向清理、先通后拓”的行动方法，快速清理塌方体。

分类施策完成多场景铲冰除雪

“始终保障赛时1条行车道基本通行条件”，是交通运输部冬奥公路铲冰除雪的要求。

20日的演练，模拟了一场因强降雪导致京礼、京藏、京新等高速公路，以及松闫路、京青线等多条涉奥公路积雪严重，急需开展铲冰除雪作业场景。

只见现场处置队伍动态调整清雪作业方式，全力应对雪情。

针对降雪强度，指挥部门分别采用预撒固态环保融雪剂、喷洒环保融雪液、“除雪车推雪+水车喷洒融雪液”“除雪车推雪+水滚刷刷雪+水车喷洒融雪液”等多种作业方式，消融并清除道路积雪，确保1条行车道通行。

值得一提的是，本次演练中使用的融雪剂全部为不含氯化物、无腐蚀性的绿色环保融雪剂，最大限度降低对环境的影响和破坏。

多种运力高效疏解大量滞留旅客

社会公共交通保障也是冬奥交通保障的重要内容。

20日的演练模拟了受暴雪天气影响，京张高铁清河站出京方向16车次延误取消、5000余名旅客滞留的情形。

北京市交通运输主管部门立即组织相关部门启动接续运输应急保障机制，迅速开展运力筹措。

经过交通、应急、交管部门和公共交通企业通力合作，通过增加各种上运力，加密轨道交通车次、缩短运营间隔方式等，滞留旅客疏散任务结束，清河站恢复正常运行。其间，地铁公司共加开区间临客9列，运输管理部门共调度出租汽车423辆，公交集团加派地面公交、摆渡车36班次。

演练还设置了AED急救处置、疫情突发事件先期处置等科目，模拟了地铁昌平线清河站乘客突然晕倒昏迷以及出现新冠肺炎密接乘客等突发情况。

协同联动 全力开展交通事故救援

冬奥公路交通事故救援板块演练了交通疏散、现场救援、舆情引导等科目。

20日的演练，模拟了公路养护人员在涉奥公路开展铲冰除雪作业时，发现前方多车连环相撞，2辆轿车车身受损严重，司机被卡在车内需破门营救，另有1人昏迷、多人受伤，造成大量车辆滞留的情形。

属地政府立即成立现场指挥部，安排辖区应急、交管、消防、医疗、交通等力量迅速到位，并协调武警专业救援力量赶赴现场，开展联动救援。

消防部门通过开花水枪稀释漏油点，先排除安全风险，再通过破拆车门营救被困司机；医疗部门调派航空救援直升机转运重伤员到医院；武警官兵操作吊车，将救援车辆和事故车辆全部撤离现场……

针对事故发生后，网络出现大量不实言论和虚假信息，新闻媒体主动发声，通过微博、微信等渠道将现场真实情况及时告知社会公众。

据演练指挥部相关负责人介绍，本次演练，本着“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，通过“两级指挥部+多现场”模式，采取“桌面推演与实战演练相结合”“力量展示与实兵拉动相结合”“视频回传与实景展示”等集成展示方式，突出服务保障冬奥会的主题，统筹考虑了冬奥期间可能出现的各类突发事件。

(责编：申佳平、陈键)