原标题：“绿巨人plus”上线助力春运

1月23日10时25分，随着一声汽笛声鸣，一列载满旅客的CR200J1-2071次时速160公里鼓形“绿巨人”动车组从兰州车站缓缓驶出，这标志着甘肃省首列鼓形“绿巨人”动力动车组列车正式载客启程，为春运期间旅客出行提供运力保障。

据中国铁路兰州局集团有限公司车辆部有关人员介绍，1月13日，经过长途跋涉，两组时速160公里鼓形动力集中动车组抵达兰州，车辆检修人员对列车进行“全面体检”，经过两次试运行，检测合格后正式奔赴春运大考。该型动车组主要承担兰渝线兰州至陇南区间旅客运输任务，途径渭源、漳县、岷县、哈达铺，单程3时22分。

鼓形“绿巨人”动力动车组列车被外界亲切地称为“绿巨人plus”，在直体车的基础上进行了改版升级，其控制诊断、安全监测、辅助供电系统等更趋于一体化，车辆制动系统、上部服务设施等做了优化改进，让旅客出行更安全、体验更美好。

在车体外形方面，由筒型结构改为鼓形大断面，即增加了内部空间，又使得整车外观更具流线型，更贴近高速动车组。在数据传输方面，将行车安全监控屏与电气监控屏合二为一，把拖车网络升级为以太网，通过以太网总线连接，实现动力车与拖车控制诊断的一体化，真正实现了驾驶室和机械师室车载信息的互联互通。在旅客舒适度方面，列车增加座椅尺寸、充电插座前置，使旅客乘坐更舒适，使用充电插座更便捷。二等座车增加了单人洗面间、大件行李区等，解决了旅客洗漱和大件行李存放等问题。在安全方面，利用外部轮廓形贴合站台，取消脚蹬和站台补偿装置，使旅客上下车更便捷安全，降低了随身物品掉落股道的风险。

当天13时47分，列车顺利到达甘肃陇南站，“绿巨人plus”圆满完成首次载客运行任务。此次“绿巨人plus”的上线运行，将增大兰渝线运力，使沿线人民出行更加便利舒适，助力平安、有序、温馨春运，让旅客出行体验更加美好。

(责编：申佳平、陈键)