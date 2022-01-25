孙明源

原标题：“拍照搜题”类App下线“科技助教”如何走好未来的路？

新一年寒假到来之际，“双减”又有了新动静——近日，教育部办公厅印发通知，对加强教育App管理推动与“双减”政策衔接提出明确要求。通知指出，对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法的作业App，暂时下线，整改到位并经省级教育行政部门审核后，方可恢复备案；未通过审核的，撤销备案。

在2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》当中，就明确线上培训机构不得提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。如今，教育部发出通知，要求这类作业App暂时下线，是在执行“双减”的规定。

对于“拍照搜题”类App和“科技助教”，不同的人，也有着不同的看法。

家长：“拍照搜题”弊大于利

“拍照搜题”类App的具体应用情况如何？科技日报记者采访了几位不同学段的学生家长，结果表明此类App在“刷题”需求较大的中学生当中应用较广，小学生则使用不多。确有家长反馈认为，“拍照搜题”类App会惰化学生思维能力。家住河北石家庄市，经常辅导上初中的表弟功课的大学生刘昊（化名）说，表弟之前经常使用“拍照搜题”抄写答案，学习习惯非常不好。

不过，也有网友认为，试图抄答案完成作业的学生无须App的帮助，也会寻找纸质版的答案，又或者直接照抄同学的作业。因此，“拍照搜题”类App影响的其实是真正认真自学的学生。对此，刘昊结合自己的经验分析说，抄写纸质答案和照抄同学作业都是有“门槛”的行为，并不能简单随手而得，需要学生付出时间和人情。但“拍照搜题”类App消除了这一“门槛”，只需拿起手机拍个照，就能得到想要的答案，这本身就会使更多学生选择偷懒。

“另外，在教学考试活动当中，中学教师经常自行组卷，并不总是使用现成的教辅材料。这些试题原本并无纸质答案可寻，但有了App就不一样了。”刘昊分析说，在他看来，“拍照搜题”类App的存在或许有利有弊，但是整体而言还是弊大于利，“不排除有些学生自制力很好，能把‘拍照搜题’当成‘好助教’，但我相信，我表弟这样的学生在人群当中更加普遍。”

教育从业者：“看答案”是件复杂的事

“‘拍照搜题’类App其实不是只有学生在用，我们老师也在用，它是很好的备课工具，对于教育资源匮乏地区的老师更是如此。”来自辽宁抚顺的高中教师方磊（化名）在访谈中谈到了自己的情况。

他认为这类App对于教师而言，是可利用的教学工具，相信整改到位后的App，将更利于帮助教师完成教育教学。

曾从事在线教育创业，现任某校园数字化项目负责人的陶晨毅也提及，教育科技真正的核心服务对象，不应该是学生，而是老师。她说：“我们总是忽视老师也需要成长，也是某种意义上的受教育者，忽视‘教学相长’这个理念。让教师从日常繁复的行政工作中脱身出来，更好地聚焦在学生和学习上；让教师拥有更好的学习和成长方法，更简约的工作方式，才是教育科技真正应该努力的目标。”

陶晨毅也聊起了自己对“看答案”的理解：“我曾经在全国各地多个高中做过讲座，其中很重要的一点就是讲‘巧看答案’——遇到毫无头绪的题目，思考一会儿后，可以先看答案，但看完答案必须把答案的解题过程搞懂，并且要对这道题做特殊标记，等复习的时候要重新把这题再做一遍，确保能独立彻底理解。”

这也正是为什么教育部要对那些惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的“拍照搜题”类App，进行规范整改，让科技真正能够对教师、学生起到帮助作用。

“有些老师、家长视‘看答案’为洪水猛兽，一说‘看答案’就说是不独立学习，此言差矣。要知道所有的学习都是站在前人研究的肩膀上，某种程度上说，看课本就是在看答案，看科学家、学者对知识总结的答案。上课的时候无论是语文、数学还是体育、音乐、美术，不也是老师先演示一遍再让学生去做吗？我们常说先模仿再超越，就是这个道理。”陶晨毅提醒说。

陶晨毅总结说：“‘看答案’这件事，对学生的自主学习能力要求很高。对于很多学生而言，‘拍照搜题’类App的存在就等于诱惑他们抄答案。”因此，应合理规划学生对于“拍照搜题”类App的使用频率与使用方式，毕竟有自律自学意识的孩子只是少数，这部分孩子即便没有“拍照搜题”类App，也能很好地自学。但对于更多还没有形成良好的学习习惯与科学思维方法的孩子来说，则需要谨慎利用“拍照搜题”类App。

专家：合理引导“科技助教”

21世纪教育研究院院长、教育专家熊丙奇在接受采访时指出，暂时下架“拍照搜题”类App，并不是要对这类App“一刀切”，而是一种对作业App进行合理引导的举措。

“‘拍照搜题’类App确实会使学生产生依赖性，但政策并非不允许所有作业App存在，而是要引导其趋利避害，限制作业App的弊端，发挥作业App的优势。作业App利用人工智能、大数据，在布置个性化作业、弹性作业，反馈学生作业效率等方面还是具有其优点的。”熊丙奇说。

“在‘科技助教’中，科技必须起到促进教育的作用，尊重教育规律，不能有违教育初衷，刺激应试焦虑，甚至使得孩子养成不良的学习习惯。‘双减’对作业App和面向学前幼儿的线上培训类App的治理，是希望培训机构做符合育人规律的教育产品，不能只顾做生意，做出违反教育规律的事。”熊丙奇补充说。

谈到“科技助教”和当前教育的长期努力方向，熊丙奇认为，从根本上来说，还是要培养学生的良好学习习惯，提高学生的自主学习能力。而这就需要学校教育和家庭教育各司其职、共同努力，“科技助教”便可参与其中。“让作业成为学生的作业，由学生独立完成。家长也要减少对孩子作业的参与。这既可以缓解家长的焦虑，也可以培养孩子的独立性和责任心。”熊丙奇说。

(责编：申佳平、陈键)