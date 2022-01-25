人民网记者 赵竹青

研究显示，在过去20年里，清洁能源领域相关的出版物在所有研究产出中所占比例有所上升，由2001年占全球总产出的1%增长到2020年的5%。自2001年以来，中国在该领域的科研产出也持续增长，共计发表40余万篇论文，位居全球首位。同时，中国近十年在该领域专利数量也呈指数级增长。截至2020年末，全球该领域约一半的专利都来自中国。

近来，“碳达峰”“碳中和”已成为媒体聚焦、百姓热议的热词，受到各行各业的广泛关注。越来越多的地方政府通过布局风能、太阳能等清洁能源产业，在转型升级中实现绿色发展；越来越多的企业在推进绿色制造、智能制造、产业数字化等过程中，尝到甜头、找到商机。

当然，碳中和目标的实现，归根结底要依靠科技的进步。可喜的是，在一系列政策、环境因素的推动下，我国在清洁能源领域的技术布局也在全面加速，正在不断累积科研力量，努力下好“先手棋”。

清洁能源研究，中国科研产出居前

目前，世界各地的碳排放主要还是来源于化石能源的使用。因此，要想实现碳达峰、碳中和，关键在于清洁能源的普及应用。

多年来，我国围绕风能、水电、太阳能等可再生能源进行的布局颇有成效。国家能源局数据显示，2020年，我国可再生能源发电装机总规模达9.3亿千瓦，占总装机的比重达42.4%，可再生能源开发利用规模稳居世界第一。

大规模应用的背后，是科研力量的加码。近日，全球科研和医疗信息分析公司爱思唯尔通过160多万篇国际期刊数据等，对过去二十年间全球清洁能源科研全景作了回顾。研究显示，清洁能源领域相关研究成为全球科研热点，并且中国在该领域研究中已处于世界领先地位。

该研究显示，在过去20年里，清洁能源领域相关的出版物在所有研究产出中所占比例有所上升，由2001年占全球总产出的1%增长到2020年的5%。自2001年以来，中国在该领域的科研产出也持续增长，共计发表40余万篇论文，位居全球首位。同时，中国近十年在该领域专利数量也呈指数级增长。截至2020年末，全球该领域约一半的专利都来自中国。

有序降碳，助力高质量发展

清华大学地球系统科学系教授关大博表示，“中国在清洁能源转型领域的研究中贡献显著，并已成为清洁能源领域科研和技术创新的领先力量，并且会继续保持领先趋势。这与国家长期以来系统的政策实施和巨大资金投入密不可分。向清洁能源的转型会越来越被视为中国提升生产力的关键领域。”

关大博同时也指出，虽然从学术影响力来看，该领域目前仍是欧美等西方国家为主导，但中国的学术话语权正在逐渐上升。另外，未来全球“碳空间”逐渐饱和的主要压力将作用于发展中国家，因此，相关的低碳研究也会逐步由“北”向“南”迁移。

如何去平衡减碳和能源供应的矛盾？关大博举例说，目前在我国江浙一带的部分城市，最近几年碳排放基本上是逐步下降，而GDP还是保持增长。他表示，无论是碳达峰、碳中和，一定是首先满足国民经济和社会经济的发展，同时实现与化石能源的“脱钩”，最后逐步实现人类福祉可持续发展完全摆脱对化石能源需求的依赖，也就是实现碳中和的过程。

复旦大学环境科学与工程系教授王玉涛提到，碳中和具有尺度效应。也就是说，要在一个更大的系统上实现碳中和才有意义，而没有必要说一个加油站或服务区实现了碳中和，这是没有意义的。

关大博提出，要“有序降碳”“梯次达峰”“稳步中和”。他表示：“一定要在保证人民生活、社会可持续发展的前提之下，且兼顾地区及行业差异性，才能称之为面向碳中和的高质量发展。”

未来，碳中和研究将走向何方？

在关大博看来，碳中和的大方向、路径已经明确，而具体的技术路线则是多元化的。

他表示，目前，碳中和的路径在科学界基本上已经有了共识，也就是：大部分工业产品生产实现电子化、电气化，同时电力行业逐渐采用低碳、脱碳、零碳、负碳等相关技术，其他行业协调发展零碳技术及碳汇技术，逐步实现碳中和目标。

“新能源中，无论是太阳能、风能，还是核能或其他能源，我国肯定不会锁定在哪一个能源的路径下，一定是允许百花齐放、百家争鸣的。”关大博表示，各种低碳和碳中和相关的技术，以及关键装备都需要进行重点研发，这将为未来清洁能源领域的多元化路径打下基础。

前不久，国家发改委等部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。王玉涛表示，清洁生产强调从末端治理走向源头预防及全生命周期的转变，是落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措。他提到，该方案将碳排放的指标纳入到了清洁生产的审核范围，特别强调了“减污”“降碳”的协同，同时把清洁生产、源头预防的理念从工业领域扩展到了农业和其他领域。

“我们要实现零碳清洁生产、发展循环经济，从源头上预防的理念是非常重要的。”王玉涛说。

(责编：赵竹青、高雷)